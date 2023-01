Braathen om konkursen: – Dette er en trist dag

Flyr-grunnlegger Erik Braathen sier de prøvde, men at det ikke var nok.

Flyselskapet Flyr begjærer seg konkurs onsdag, bekrefter selskapet tirsdag kveld.

– Dette er en trist dag. Vi prøvde. Vi ga alt vi hadde av energi, kunnskap og erfaringer, men det var dessverre ikke nok, sier grunnlegger og styreleder Erik Braathen i Flyr, i en melding.

Alle flyvninger blir nå kansellert, og billettsalget er stanset. Dermed vil bostyrer fremover overta ansvaret for selskapet.

– Jeg vil beklage til gjester som får ødelagt sine reiseplaner, samarbeidspartnere som må omdisponere sine ressurser, aksjonærer som taper på sin investering og ansatte som plutselig står uten jobb. Det er smertefullt å skuffe så mange.

Flyr-grunnlegger Erik Braathen var om bord i den første flyvningen til flyselskapet i juni 2021. Mandag gikk den siste.

– Samtidig vil vi takke alle som har heiet på oss, reist med oss og samarbeidet med oss. Det har gitt oss stor motivasjon til å gi gode opplevelser til våre gjester, sier Braathen.

– Jeg er imponert over den positive energien, arbeidsgleden og energien alle som jobber i Flyr har utvist hele tiden. Deres neste arbeidsgiver er heldige, sier Braathen.

Over 400 ansatte mister dermed jobben, sier grunnlegger og styreleder Erik Braathen i Flyr til Dagbladet.

Skulle fly til Gran Canaria onsdag

Flyselskapet har tirsdag kveld sendt ut melding til reisende på en planlagt flyvning til Gran Canaria onsdag morgen om at selskapet kommer til å begjære seg konkurs.

Alle som har bestilt billett hos Flyr oppfordres nå til å kontakte sitt kredittkortselskap for refusjon, skriver Flyr i meldingen.

E24 møtte tidligere tirsdag tillitsvalgte i Flyr utenfor selskapet hovedkontor i Oslo sentrum.

– Vi står i en situasjon der selskapet har uttrykt at det er uvisst hvordan fremtiden blir. Vi forholder oss til det faktumet, at det jobbes med alternative løsninger. Så er man klar over at det kan være andre utfall, sa styreleder Steffen Vien i Flyrs pilotforening da.

E24 har vært i kontakt med Vien tirsdag kveld, som sier det er for tidlig å kommentere den siste utviklingen nå.

Norsk Flygerforbund, som organiserer pilotene i Flyr, beklager sterkt at selskapet er begjært konkurs.

– De ansatte i Flyr har over lengre tid stått i en krevende situasjon, og jeg vil berømme dem for å ha vært lojale mot selskapet, og for å ha bidratt med løsninger som har gitt selskapet forutsigbare rammer, sier forbundsleder Aleksander Wasland i forbundet i en kommentar.

– Flyr har representert noe nytt og positivt i luftfarten, og hatt fokus på en sosialt ansvarlig luftfart og å støtte opp om den norske modellen. Norsk Flygerforbund og våre tillitsvalgte har hele tiden hatt en svært god dialog med Flyr-ledelsen, preget av åpenhet og et tillitsbasert samarbeid. At Flyr ikke finner grunnlag for videre drift viser hvor beinhard konkurransen i luftfarten er, sier Wasland.

Pengejakt over lengre tid

Flyr har vært på pengejakt siden i fjor høst, og den finansielle situasjonen ble akutt da flyselskapet ikke klarte å lande en ny finansieringspakke.

Mandag varslet Flyr at kriseplanen gikk i vasken. Det satte selskapet i en kritisk situasjon, og styret har vurdert om det finnes alternativer for videre drift.

Flyr har siden oppstarten hatt behov for stadige påfyll av penger i kassen.

Finansieringsplanen i fjor høst ga i første omgang 250 millioner kroner, men Flyr har hatt behov for mer penger, blant annet for å betale en CO₂-utslippsregning på 125 millioner kroner for 2022 som forfaller i april.

Men det neste steget i finansieringsplanen har ikke vært mulig å få til fordi aksjekursen har vært for lav.

Dermed har Flyr vært på jakt etter andre måter å skaffe penger på.

Det arbeidet har pågått siden før jul. Men den alternative kriseplanen har heller ikke lykkes, varslet Flyr mandag.

Flyselskapet sto dermed i en situasjon med akutt behov for penger, noe det beskrev som en «kritisk kortsiktig likviditetssituasjon».

Konkurrent i flybransjen SAS sier at de beklager utfallet i en kort kommentar.

– Vi beklager at det fikk dette utfallet. Utover det så har vi ikke noen kommentar på nåværende tidspunkt, sier kommunikasjonssjef Tonje Sund.