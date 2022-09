Aksjefest har gjort ham til verdens tredje rikeste

Industrigigantens aksjer har steget over 1.000 prosent. Nå nærmer han seg Elon Musk og Jeff Bezos.

SØKKRIK: Gautam Adani har håvet inn penger i 2022.

Mens alle verdens børser har styrtet, har Gautam Adani (60) doblet sin formue.

Inderen er nå å regne som verdens tredje rikeste menneske, ifølge Bloombergs milliardærindeks. Indeksen er en daglig rangering av verdens rikeste mennesker. Bloomberg står selv for utregningen.

Adani er styreleder og grunnlegger i Adani Group, som jobber innen utvikling, energi og industri.

Til tross for at verdens børser har vært tynget av svake tall knyttet til svekkede vekstutsikter, har den indiske industrigründeren tjent over 60 milliarder dollar siden årsskiftet. Dette har nesten doblet hans personlige formue.

Knuser indeksene

Energiselskapene Adani Green Energy Ltd. og Adani Total Gas Ltd. har bidratt sterkt til den ekstreme veksten. Begge selskapenes aksjer handles for mer enn 750 ganger inntekten. Til sammenligning handles Tesla og Amazon-aksjene for rundt 100 ganger inntekten.

De siste årene har inderens eierselskaper økt kraftig i verdi. Enkelte av selskapene Adani eier har steget mer enn 1.000 prosent de siste to årene. Til sammenligning har den indiske referanseindeksen S&P BSE Sensex steget 44 prosent i samme periode.

Den enorme veksten gjorde først Adani til Asias rikeste mann. Deretter økte formuen til et nivå som overstiger både tech-gründere som Bill Gates og Google-grunnleggerne Larry Page og Sergey Brin, samt investor Warren Buffet.

Nå står Adani med en papirformue på 141 milliarder dollar, noe som gjør at han inntar en pallplass bak Amazon-eier Jeff Bezos og Elon Musk.

Verdens rikeste den 06.09.2022 1. Elon Musk - $241 milliarder 2. Jeff Bezos - $151 milliarder 3. Gautam Adani - $132 milliarder 4. Bernaud Arnault - $132 milliarder 5. Bill Gates - $114 milliarder 6. Larry Page - $98,7 milliarder 7. Warren Buffet - $96,9 milliarder 8. Sergey Brin - $94,4 milliarder 9. Larry Ellison - $92,7 milliarder 10. Steve Ballmer - $90,7 milliarder Kilde: Bloomberg Billionaires Index Vis mer

Kan bli verdens største

Gautam Adani bygget sin karriere i kull- og havneindustrien i India på 80-tallet. Til tross for at han aldri fullførte høyere utdanning, har han bygget et forretningsimperium som handler i alt fra flyplasser og energi, til sement.

I fjor lovte han å investere 70 milliarder dollar i grønn energi, skriver Bloomberg. Dette vil gjøre ham til verdens største produsent av fornybar energi - dette står i sterk kontrast til at han har bygget sin karriere på kulldrift.

Nettopp kulldriften fikk en viktig rolle i Australias valg i 2018, da statsminister Malcolm Turnbull ga sin støtte til Adani Group til å bygge ut en kullgruve i Queensland. Avgjørelsen skapte sterke reaksjoner.

SKATT: Demonstranter protesterte mot åpningen av en Adani-eid gruve utenfor det australske parlamentet i 2017.

Inntektsfesten har gjort at flere selvstendige aktører nå holder øye med selskapene.

CreditSights , som gjør kredittvurderinger av internasjonale selskaper, beskrev nylig i en rapport Adanis ekspansjon i India som «tungt overbelånt».

Adani Group hevder derimot at selskapets portefølje er sunn, og at de har jobbet frem forbedrede lånevilkår det siste tiåret.