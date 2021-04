Småinvestorer stormer til børs: 37.800 nye privatpersoner ble aksjeeiere i første kvartal

Tallet på private investorer på Oslo Børs har skutt fart under pandemien, og rekordmange nykommere strømmet til i årets tre første måneder. På den brennhete markedsplassen Euronext Growth sitter nesten 95.000 småsparere med aksjer.

KRAFTIG AKSJONÆRVEKST: Over en halv million nordmenn eir nå børsnoterte aksjer, forteller daglig leder Kristin Skaug i AksjeNorge. Vis mer byoutline Siv Dolmen

– Det ser ut som trenden fortsetter fra i fjor, bare i en enda høyere takt, sier daglig leder Kristin Skaug i AksjeNorge til E24.

Nye tall fra stiftelsen viser at nær 37.800 nye privatpersoner ble aksjonærer på markedsplassene til Oslo Børs i første kvartal, et rekordhøyt tall.

Totalt eier nå 514.000 privatpersoner i Norge børsnoterte aksjer og såkalte egenkapitalbevis, verdt til sammen 156 milliarder kroner. Også det er en ny rekord.

Lokkes av aksjeopptur

Skaug peker på flere mulige årsaker til veksten.

– Fortsatt har vi mye tid og man har sett at aksjemarkedet har klart seg bra gjennom pandemien. Det skrives mye om det, og folk har kanskje også innsett et behov for bedre avkastning på sparepengene sine.

De ti selskapene med flest private aksjonærer Equinor: 101.341

Norwegian: 62.743

DNB: 52.231

Hydro: 51.573

Telenor: 47.469

Rec Silicon: 43.758

Orkla: 41.215

Yara: 36.763

Kongsberg Automotive: 34.776

Storebrand: 33.144

– Jeg vil også tro at noen investerer fordi det høres spennende ut, sier hun.

Oslo Børs har i likhet med mange andre børser steget til nye rekorder. Børsen falt over 30 prosent under coronauroen i fjor vår, men har siden bunnen steget nærmere 70 prosent.

Aksjeinteressen bekreftes hos meglerhuset til DNB.

DNB Markets har hatt en vekst i privatkunder på 75 prosent i første kvartal i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, ifølge Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på nett.

– Vi ser at vi har mange nye kunder som er aktive. Det ligger på et vesentlig høyere nivå enn det vi hadde i hele fjoråret. Året har startet veldig bra, både i form av handel og nye kunder, sier han.

Satser på vekstaksjer

Markedsplassen Euronext Growth, som har blitt et hett marked for nye selskaper, tiltrekker seg også stadig flere investorer.

Noteringsboomen på Euronext Growth startet i 2020. Den har fortsatt med full styrke i år. 25 nykommere er notert hittil i år etter at 49 selskaper fikk sin børsdebut i 2020.

I første kvartal økte antallet private aksjonærer til rundt 94.800 fra 68.900, ifølge AksjeNorge-rapporten. Tilbake i fjerde kvartal 2019 var det ikke flere enn 9.000 privatpersoner som eide aksjer på Euronext Growth.

Ifølge AksjeNorge har rundt halvparten av de private investorene fått sine aksjer fordi selskapet har blitt skilt ut fra et som er notert på hovedlisten. Dette gjelder blant annet to av Akers fornybarsatsinger som er notert på Euronext Growth.

Stolpene viser endringene i antallet personer som investerer på Euronext Growth, fordelt på kvinner og menn og aldersgrupper. Fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021. Vis mer byoutline AksjeNorge

Hos DNB Markets har kundenes kjøp av Euronext Growth-aksjer steget kraftig. I mars kjøpte de for 300 millioner kroner mer enn de solgte for.

– Vi ser at kundene våre kjøper vekstaksjer, sier Kittelsrud.

Skaug peker på at omtrent en femtedel av privatinvestorene har investert på Euronext Growth-markedsplassen.

– Vi ser at stadig flere investorer velger å investere i Euronext Growth-aksjer. Nordmenn er tydeligvis ikke så redde for å investere i nye selskaper.

– Det som er fint med Euronext Growth er at investorene får mulighet til å investere i selskaper i en tidligere fase. Hvis man skulle ventet til de gikk på hovedlisten ville det kanskje gått enda et år eller to, sier hun.

– Ikke gitt at det er mer risikabelt

Skaug peker også på at det er de store investorene, typisk forskjellige aksjefond, som står for de største investeringene på Euronext Growth.

– Det er ikke sånn at det er småsparerne som investerer gård og grunn.

Kravene til opptak på Euronext er ikke like strenge som på Oslo Børs. Det er også mange nyetablerte selskaper på markedsplassen sammenlignet med hovedlisten.

– Det er ikke gitt at det er mer risikabelt å investere på Euronext Growth enn på hovedlisten. Også på hovedlisten har man sett at selskaper kan havne i problemer, sier Skaug.

Hun råder nye investorer til å sette seg inn i selskapenes virksomhet.

– Som ny investor må man sette seg godt inn i hva selskapene forventer, hva som er viktige drivere fremover og mulige fallgruver. Aksjemarkedet er styrt av forventninger om fremtiden.

– Det vil komme nyheter som vil overraske markedet i positiv eller negativ retning. Siden vi kjenner de nye selskapene dårligere, er det muligens mer sannsynlig at vi kan overraskes der, i begge retninger, sier Skaug.