Fredriksen-aksje opp 40 prosent - tidligere fotballstjerne laster opp

Alfie Haaland kjøpte seg i første kvartal opp til å bli 12. største aksjonær i John Fredriksen-selskapet Archer.

Alfie Haaland (t.h) i duell med Brasils Ronaldo i en privatlandskamp på Ullevål stadion i 1997. Vis mer byoutline Erik Johansen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Archer, som er mangemilliardær John Fredriksens brønntjenesteselskap, hadde en god utvikling på børs i årets første kvartal, med en oppgang på rundt 40 prosent.

I samme periode lastet den tidligere landslagsspilleren Alfie Haaland opp med 355.000 Archer-aksjer, ifølge en oppdatert liste over de største aksjonærene.

Haaland kontrollerer per 31. mars 1,27 millioner Archer-aksjer. Disse har en verdi på 5,7 millioner kroner og gjør ham til 12. største aksjonær.

De siste 12 månedene er Archer-aksjen opp rundt 120 prosent. Børsutviklingen i år er drevet av godt vekst i fjorårets fjerde kvartal og sikring av en milliardkontrakt med Equinor.

Haaland ønsker ikke kommentere investeringen. Han kan ha gjort endringer i beholdningen de siste to dagene.

Oljeservice og shipping

Haaland har også millioner plassert i Arne Fredlys tankrederi, Hunter Group, har E24 tidligere omtalt. Her har han også kjøpt seg opp i år.

Haaland spilte på det norske landslaget i perioden 1994–2001. Han har også over 200 kamper bak seg i den engelsk prestisjeligaen Premier League, blant annet som kaptein for Manchester City.

For øyeblikket er han mest omtalt i pressen som fotballagent og som far til stjerneskuddet Erling Braut Haaland.

Les også Forvaltere holdt seg unna noteringen: Kjempesmell for Folketrygdfondet i Aker Clean Hydrogen

Tidligere Fredriksen-topp solgte unna

På aksjonærsiden i Archer er blant andre også Stavanger-investor Kristian Falnes og Skagen-gründer Kristoffer Stensrud og familien.

John Fredriksen er største aksjonær gjennom Hemen Holding og riggselskapet Seadrill.

Robert Hvide Macleod, som er tidligere sjef for John Fredriksens tankrederi, Frontline, var blant de 20 største aksjonærene ved nyttår med en beholdning på 1,67 millioner aksjer, men har nå solgt seg ned.

Det er ikke kjent hvorvidt han har solgt seg helt ut, men kontrollerer per 31. mars mindre enn 655.457 aksjer.

Aksjonærene som har sittet med aksjene i flere år er fortsatt betydelig i minus i kjølvannet av tunge kursfall. Tilbake i 2017 lå Archer-aksjen på rundt 13 kroner.

Selskapet har en markedsverdi på 665 millioner kroner.

Kepler Cheuvreux satt tidligere i år et kursmål på 6,5 kroner, med en kjøpsanbefaling. Archer-aksjen ligger tirsdag på 4,5 kroner.

Les også Autostore-sjefen om Softbank-oppkjøp: – Ingen grunn til å sette spørsmålstegn ved verdsettelsen

Venter bedre resultat

Archer fikk en justert ebitda (driftsresultat før avskrivninger) på 23,3 millioner dollar i fjerde kvartal.

Omsetningen i kvartalet var på 211 millioner dollar, en oppgang på 15 prosent sammenlignet med tredje kvartal.

Archer hadde 110 millioner dollar i tilgjengelig likviditet ved slutten av fjerde kvartal.

For 2021 venter selskapet at det vil oppnå en ebitda som er 10–20 prosent høyere enn i 2020, samt at capex (kapitalutgifter) vil ligge på et sted mellom 3-fire prosent av omsetningen. Archer forventer en fortsatt reduksjon av rentebærende gjeld i 2021, samt en positiv kontantstrøm.