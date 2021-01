Irsk dommer gir Norwegian mer pusterom: Bostyrer får en måned ekstra

Den nye deadlinen for Norwegian er nå torsdag 25. februar. Det er klart etter en irsk dommer fredag ga Norwegian og deres rettsoppnevnte bostyrer mer tid til å ferdigstille redningsplanen for flyselskapet.

Illustrasjonsbilde av parkerte Norwegian-fly på Stavanger lufthavn Sola. Vis mer byoutline Carina Johansen, NTB

Samtidig som Norwegian forhandler med den norske staten om krisehjelp og jakter etter andre investorer som kan spytte inn friske penger, fortsetter den juridiske oppryddingen i Irland.

Bobestyrerens skrankeadvokat Paul Sreenan informerte fredag den irske dommeren om at bostyrer ønsket ytterligere en måned til på seg til å ferdigstille den endelige redningsplanen for Norwegian.

Egentlig hadde bostyrer (kalt «examiner» i Irland) for Norwegians irske konkursbeskyttelse («examinership») frist på seg til fredag 22. januar på å legge frem et endelig forslag for retten.

Men det har vært klart en stund at den opprinnelige fristen på 70 dager fra konkursbeskyttelsen ble gitt i november i fjor måtte skyves på.

Nå er den nye fristen for å levere dommeren en fullstendig avtale med kreditorene satt til torsdag 25. februar.

– Jeg godkjenner den begjæringen, sa dommer Quinn like før han avsluttet den snaue timelange høringen på video fra Dublin.

De ordene sendte Norwegian-aksjen opp fem kroner til totalt 70 kroner på Oslo Børs fredag.

Det er KPMG-revisoren Kieran Wallace som oppnevnt som bostyrer, eller såkalt examiner, for Norwegian-selskapene som er under konkursbeskyttelse i Irland: Norwegian Air International og Arctic Aviation Assets, samt relaterte datterselskap.

Norwegian Air Shuttle, det norske morselskapet, har også fått beskyttelse i Irland. Det har i tillegg også fått innvilget konkursbeskyttelse i Norge.

Selskapet søkte konkursbeskyttelse på tampen av fjoråret etter at arbeidet med den andre redningspakken til selskapet dro ut i tid, og etter at den norske staten sa nei til mer hjelp.

Ingen kreditor-protest

Over 30 kreditorer og andre sentrale aktører var representert i det digitale rettsmøtet i Dublin fredag.

Av dem som ytret seg var man alle enten positive eller nøytrale til forslaget om en måned ekstra frist. Ingen av kreditorene hadde noen innvendinger til det.

Blant aktørene som ble spurt om sine synspunkter var det norske Luftfartstilsynet, obligasjonseierne representert av Nordic Trustee, Boeing, Airbus, Rolls-Royce, Lufthansa Technik, Garantiinstituttet for eksportkreditt, den amerikanske eksportkredittbanken Ex-Im, irske skattemyndigheter og en rekke store leasingselskaper.

At norske GIEK befinner seg på listen over kreditorer skyldes at det er de som har forvaltet statens lånegaranti som ble tilbudt norske flyselskaper i fjor. Norwegian fikk i fjor lån på 3,0 milliarder kroner med slike statsgarantier.

Den irske domstolen besluttet i forrige å uke å likvidere Norwegians datterselskap Torskefjorden, som satt på 24 leasede langdistansefly av typen Boeing 787 Dreamliner. Etter dette sitter Norwegian kun igjen med 11 Dreamliner-fly som selskapet eier selv.

Disse skal også vekk ettersom selskapet altså legger ned hele langdistansesatsingen.

Norwegian har i nyeste versjon av redningsplanen sagt at selskapet vil redusere flåten ned til 50 Boeing 7237-kortdistansefly, med mulighet til å øke til 70 fly når markedet bedrer seg.

Redningsoperasjon nummer to

Rettsmøtet i Irland kom etter at Norwegian i forrige uke la frem sin skisse til redningsplan, og etter at regjeringen denne uken sa at de, under visse vilkår, nå vil støtte Norwegian med mer kapital.

Norwegian fikk i fjor vår gjennom sin første redningspakke. Da bidro staten med tre milliarder i lånegarantier. I løpet av sommeren gjorde ledelsen det klart at mer kapital og nye grep måtte til.

Regjeringen sa først nei til planen i november, men flyselskapet presenterte nylig en ny og kraftig hestekur, der de ba regjeringen bli med igjen.

Denne planen sier at langdistanseflyene skal bort, resten av flåten skal kuttes til 50 fly, mer kapital skal hentes, og gjelden skal kuttes ytterligere – til en samlet gjeld på 20 milliarder.

Norwegian sier de vil hente fire til fem milliarder i sin nye plan. Næringsminister Iselin Nybø krever at de minst henter 4,5 milliarder, et tall som ifølge Nybø inkluderer pengene fra staten.

Neste stopp: Oslo

Neste juridiske stopp for Norwegian blir nå det som kalles «fordringshavermøtet» i Oslo. Det skjer onsdag 27. januar kl. 11.00.

Senere samme dag skal det for øvrig også være høring i den føderale domstolen i Illinois, der Norwegian har saksøkt Boeing etter Max-skandalen.

Årsaken til at det blir et kreditormøte også i Norge er at Norwegian-konsernets norske morselskap har kommet under konkursbeskyttelse også her til lands. En rekke kreditorer har derfor meldt sine krav også til den norske rekonstruktøren, advokat Håvard Wiker.

Også i dette rettsmøtet vil skissen til plan for rekonstruksjon bli lagt frem. Og også dette møtet vil skje digitalt på grunn av smittesituasjonen i Oslo.

