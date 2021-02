Saftig milliardsmell for Shell i 2020

Shell slutter seg til rekken av oljegiganter som endte pandemiåret i minus. Lav oljepris og svak etterspørsel bidro til tap på 21,7 milliarder dollar.

Vis mer byoutline Toby Melville / Reuters

NTB

Fabian Skalleberg Nilsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Underskuddet – som tilsvarer drøyt 186 milliarder kroner – står i skarp kontrast til resultatet fra 2019, da Shell endte med et overskudd på 15,8 milliarder dollar.

– 2020 var et vanskelig år. Vi har tatt vanskelige, men viktige grep, sier toppsjef Ben van Beurden.

Det britisk-nederlandske selskapet har allerede varslet planer om å kutte opptil 9.000 arbeidsplasser – over 10 prosent av arbeidsstokken verden over.

I et år der fabrikker stengte, fly sto på bakken og mange pendlere jobbet hjemmefra, sviktet etterspørselen og prisene falt. Også konkurrenter som BP og Exxon Mobil har tapt et tresifret antall milliarder kroner.

Royal Dutch Shell fikk et justert resultat per aksje på 0,05 dollar i fjerde kvartal 2020, mot 0,37 dollar samme periode året før, melder selskapet torsdag.

Produksjonen i fjorårets fjerde kvartal var 1,75 millioner fat oljeekvivalenter per dag, mot 1,93 millioner året før, skriver TDN Direkt.

I første kvartal venter Shell en daglig produksjon på 2,4-2,6 millioner fat oljeekvivalenter. Styret forventer at interimutbyttet for dette kvartalet vil bli på 0,1735 dollar per aksje.