Aker Solutions-direktør siktet i Malaysia

Siktelsen kommer etter at Aker Solutions tidligere har blitt etterforsket av Malaysias antikorrupsjonsbyrå. Direktøren nekter straffskyld.

Illustrasjonsbilde av Aker Solutions’ logo og bygg på Lysaker. Vis mer byoutline Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Torsdag kveld ble det kjent at en direktør i Aker Solutions var kalt inn til avhør av lokale myndigheter.

Aker Solutions bekreftet avhøret i en uttalelse til E24, men det var på det tidspunktet uklart i hvilken forbindelse direktøren var kalt inn til avhør, og hva slags etterforskning som lå til grunn.

Tidlig fredag morgen ble det ifølge Reuters og The Edge Markets gjennomført en rettslig høring, der direktøren formelt ble siktet.

Aker Solutions bekrefter siktelsen overfor E24 fredag morgen, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere utover en uttalelse selskapet sendte ut torsdag kveld.

Direktøren nektet straffskyld, og fikk innvilget kausjon umiddelbart. Saken gjenopptas 30. juli.

Skal ha brutt lokalt reglement

Saken skal dreie seg om forfalskning av dokumenter rundt eierstrukturen i et av selskapets avdelinger i Malaysia for å vinne en kontrakt fra Petronas, ifølge de to mediene.

Malaysia har et system for kvotering, hvor en stor del av kontrakter fra statstilknyttede selskaper er reservert for etniske malayer og urfolk. Det er denne typen kontrakt, såkalt «Bumiputera», som er sakens kjerne.

Selskapet skrev den gang at man «ikke forventer at denne prosessen vil ha noen betydelig innvirkning på vår virksomhet i Malaysia».

E24 har fredag morgen forsøkt å komme i kontakt med det malaysiske antikorrupsjonsbyrået uten å lykkes.

Fornyet lokale lisenser i fjor

Malaysia er Aker Solutions’ base for det asiatiske markedet. Selskapet har vært til stede i landet i 30 år og virksomheten har bistått med ulike typer leveranser til både norsk sokkel, Asia og andre internasjonale kontrakter.

Selskapet har både verft og ingeniøravdelinger i landet, og det er sammen med Norge og Brasil stedet der det produseres subsea-utstyr i konsernet.

Aker Solutions har seks selskaper i Malaysia, hvorav konsernet har minst 90 prosent eierskap i alle unntatt ett selskap kalt Aker Solutions APAC, der de eier 48 prosent.

I desember i fjor det ble kjent at malaysiske myndigheter angivelig var i gang med å undersøke virksomheten til Aker Solutions i landet.

Selskapets lisenser skal ha blitt fornyet på forsommeren i fjor, fremgår det.