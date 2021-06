Geir Karlsen om å bli Norwegian-sjef: – En prosess som har gått fort

Han steppet inn i jobben i 2019 som vikar, men denne gangen blir det permanent. Som ny konsernsjef vurderer Geir Karlsen å gjøre justeringer i fremtidsplanene til Norwegian og han vil nå gjøre alt for at selskapet lykkes.

Arkivbilde av Geir Karlsen på et Norwegian-fly på vei til London Gatwick. Vis mer byoutline Andersen, Cicilie / E24

Søndag tok styret i Norwegian beslutningen om å erstatte konsernsjef Jacob Schram på dagen med Geir Karlsen.

Endringen ble annonsert dagen etter, mandag morgen, og Karlsen forteller til E24 at heller ikke han har visst om dette lenge.

– Dette har vært en prosess som har gått fort. Det har vært en dialog og dette begynte i forrige uke, sier Karlsen til E24.

Norwegian forlot nylig konkursbeskyttelsen selskapet har vært i siden november i fjor. Selskapets gjeld er restrukturert og man har fått inn over seks milliarder kroner i frisk kapital.

Som en del av restruktureringen kom det inn nye eiere. Den største er John Fredriksen, den kjente skipsrederen som også kjenner Geir Karlsen godt fra den tiden Karlsen jobbet i Fredriksen-systemet.

– Har du snakket med Fredriksen om dette eller har du bare forholdt deg til styret?

– Jeg har kun forholdt meg til styret, sier Karlsen.

Karlsen går betydelig ned i lønn, sammenlignet med sin forgjenger. Årslønnen er på 4,5 millioner, mot 7,0 for Jacob Schram.

I tillegg kommer bonus- og opsjonsordningen som Aftenposten/E24 omtalte nylig. Norwegian opplyste mandag at den effektive kursdatoen for opsjonene settes til sluttkursen mandag, men ellers er ordningen uendret fra det som ble vedtatt på Norwegians generalforsamling nylig.

– Det samme gjelder, bekrefter Karlsen med referanse til strukturen i pakken.

– En spennende utfordring å ta dette videre

Geir Karlsen har også tidligere vært vurdert til jobben som konsernsjef.

Karlsen begynte i Norwegian våren 2018 som finansdirektør og sommeren 2019 steppet han inn som konsernsjef-vikar da Bjørn Kjos gikk av.

Da Jacob Schram senere den høsten ble annonsert som selskapets nye toppsjef, spurte E24 daværende styreleder Niels Smedegaard om nettopp Karlsen var aktuell:

– Geir har vært på radaren vår, men han har selv tatt seg ut av den kampen og han har sagt at han vil fokusere på å være finansdirektør, sa Smedegaard, den gang og la samtidig ikke skjul på hvor viktig det var at Karlsen forble i selskapet:

– Det er uhyre viktig. Man kan ikke undervurdere hvor viktig det er at Geir fortsetter. I Danmark har vi kåringer over den beste finansdirektøren. Jeg vet ikke om dere har det i Norge, men hvis det finnes så ville jeg innstilt Geir til det, sa Smedegaard.

Den tidligere styrelederen er langt ifra den eneste som har rost Karlsen for arbeidet sitt med å redde og restrukturere Norwegian:

Styreleder Svein Harald Øygard pekte mandag på at Karlsen har «ledet en vellykket finansiell rekonstruksjon av Norwegian» og at han «har den kompetansen, fokuset, tilliten og engasjementet som gjør ham til den beste konsernsjefen for Norwegian».

Jacob Schram selv sa etter at selskapet forlot konkursbeskyttelsen tidligere i vår at Karlsen hadde spilt en essensiell rolle i at Norwegian klarte å unngå konkurs.

– Jeg vil påstå at Geir og teamet hans har skapt finanshistorie, både innenfor bransjen, men også innenfor finanssektoren, sa Schram da.

Geir Karlsen selv sier følgende om historikken og hvorfor han nå har valgt å takke ja til toppjobben:

– Jeg tenker at vi nå har vært gjennom en reise det siste halvannet året (med coronapandemien, journ.anm.) og nå sitter vi her med et fullstendig restrukturert selskap, sier Karlsen og fortsetter:

– Jeg synes derfor det kunne være en spennende utfordring å ta dette videre og skape en bærekraftig lønnsomhet i Norwegian.

Vurderer endringer i planene

Som en del av Norwegians restruktureringsplan, og takket coronakrisen Norwegian har vært gjennom, har selskapet presentert planene for hvordan «nye» Norwegian skal bli.

Selskapet har tatt drastiske grep for å redde selskapet.

Det inkluderer nedleggelsen av en rekke utenlandssatsinger, hele langdistansesatsingen og kraftige kostnadskutt. Mens alle langdistanseflyene forsvinner er kortdistanseflåten redusert med omtrent halvparten ned til rundt 50 fly.

Norwegian skal nå fokusere på det norske og nordiske markedet, samt viktige ruter ut til Europa.

– Vurderer du å gjøre noen endringer i de planene nå som du har blitt konsernsjef?

– Det er det for tidlig å si noe konkret om, men jeg vurderer det, sier Karlsen.

– I dine øyne, hva er det viktigste Norwegian må lykkes med nå fremover – dere er jo på vei ut av en pandemi i et nytt marked og med nye konkurrenter som Flyr?

– Det vi kommer til å gjøre er å jobbe videre med planene som er lagt. Det handler først og fremst om vi klarer å få noe ut av sommersesongen vi nå er på vei inn i. Vi har forhandlet frem gode vilkår for flyene våre, så vi betaler i praksis kun for bruken av flyene, sier Karlsen.

Han referer til den tradisjonelt svært viktige sommersesongen, der flyselskapene ofte tjener inn det meste av pengene sine. Takket være at pandemien fortsatt preger verden med reiserestriksjoner vil det legge bånd på årets sesong.

– Så handler det om å strømlinjeforme selskapet. Vi skal jobbe hardt for å få ned kostnadene i selskapet og bli enda mer effektive enn vi noen gang har vært, slik at vi kan være ekstremt godt forberedt for 2022 og høysesongen det året, sier Karlsen.

Må finne erstatteren sin

I tillegg til å lede Norwegian må Karlsen også finne en som skal erstatte han som finansdirektør.

– Kan du si noe om hva slags person det skal være, er det snakk om en fra luftfarten eller et gitt sett med egenskaper?

– Vi setter umiddelbart i gang den prosessen. Jeg forventer at dette er en veldig attraktiv stilling og vi må finne en som passer den fasen selskapet nå skal gjennom, sier Karlsen.