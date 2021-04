Sbanken avsluttet Renteradar-samarbeid dagen før DNB-bud

Sbanken avsluttet sitt samarbeid med boliglånstjenesten Renteradar dagen før DNBs bud ble kjent. DNB har allerede sperret tjenesten på grunn av manglende sikkerhet. Nå bruker Sbanken samme argument.

I mars fortalte E24 hvordan DNB har sperret Renteradar siden slutten av 2020.

DNB er den første banken som aktivt sperrer tjenesten, som lar brukere sammenligne vilkår på boliglån ved å hente ut info fra nettbanken med en robot.

Torsdag meldte DNB at de vil kjøpe opp Sbanken i en transaksjon som er verdt omtrent 11,1 milliarder kroner.

Sbanken har vært én av bankene som har hatt et kommersielt samarbeid med Renteradar.

Nå opplyser Renteradar at Sbanken valgte å avslutte samarbeidet dagen før budet fra DNB ble kjent.

Sbanken er nå fjernet som kunde fra Renteradars nettsider.

Skylder på sikkerhet og datadeling

Sbankens kommunikasjonssjef Kristian Fredheim skriver til E24 at de mener det riktige er å avslutte samarbeidet med Renteradar «slik den tekniske delen av tjenesten fungerer i dag».

– Det kan ikke utelukkes at vi kan samarbeide på ny en gang i fremtiden, men per nå har vi konkludert med at sikkerheten rundt tjenesten og delingen av kundedata ikke er tilstrekkelig, skriver Fredheim til E24.

Også DNB har brukt manglende sikkerhet og deling av kundedata som argument for å sperre tjenesten.

E24 har spurt Sbanken om DNB har lagt press på dem for å avslutte Renteradar-samarbeidet, uten å få svar på dette konkrete spørsmål.

Renteradar: – Timingen er meget spesiell

Renteradar mener imidlertid at tjenesten er sikker og at DNB forsøker å hindre åpenhet og konkurranse i boliglånsmarkedet.

Nå reagerer Renteradar på tidspunktet Sbanken valgte for å avslutte samarbeidet.

– Vi synes timingen er meget spesiell med tanke på at vi har hatt et samarbeid i ett år. Vi har alltid vært åpne med våre avtalebanker om våre tekniske løsninger. Oppsigelsen skjedde dagen før budet kom, skriver Renteradars markedssjef og medgrunnlegger, Sindre Noss, til E24.

Noss påpeker at det har aldri har vært noen negative sikkerhetshendelser for Renteradars brukere.

Nordea inn i pilot-samarbeid

Mens Sbanken har forsvunnet fra Renteradars nettsider, har en annen storbank, Nordea, dukket opp som ny kunde.

Renteradar opplyser at samarbeidet med Nordea i første omgang er et pilotprosjekt.

Sbankens kunder har aldri kunnet bruke Renteradars tjeneste, men det kan Nordeas kunder.

