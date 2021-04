DNB vil kjøpe Sbanken for 11,1 milliarder kroner

DNB tror deres markedsandel i boliglånsmarkedet og sparing vil stige ved kjøpet. Men det er ikke gitt at DNB får lov til å gjennomføre kjøpet, mener analytiker.

DNB, her ved konsernsjef Kjerstin Braathen, vil kjøpe Sbanken. Vis mer byoutline Terje Pedersen/NTB

DNB vil kjøpe opp Sbanken i en transaksjon som er verdt omtrent 11,1 milliarder kroner, fremgår det av en melding fra DNB torsdag.

Etter meldingen skyter aksjen opp 29 prosent. Aksjen ble automatisk stanset ved handelsdagens start. DNB-aksjen startet forsiktig men stiger nå 1,25 prosent.

Selskapets styre anbefaler tilbudet, og så langt har DNB mottatt forpliktelser fra 29 prosent av aksjonærene i Sbanken, inkludert Altor som eier 25 prosent av Sbanken.

Beløpet er 29,8 prosent høyere enn gårsdagens sluttkurs. Ifølge meldingen er det også 49,8 prosent høyere enn gjennomsnittskursen justert for utbytte de siste seks månedene.

– Nå har vi en mulighet til å samle to av Norges råeste kompetanseklynger på digitale kundeopplevelser til et stort innovativt miljø på tvers av kontorene våre i Bergen og Oslo. Vi kan få til mye mer sammen enn hver for oss, og vi kan skape Norges beste kundeopplevelser – uansett bransje, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB.

Styreleder Niklas Midby i Sbanken sier de har tro på at bankene sammen er bedre posisjonert for å konkurrere med de store, internasjonale teknologiselskapene.

– Styret mener budet reflekterer den finansielle og strategiske verdien av Sbanken og innebærer en attraktiv verdsettelse for aksjonærene.

– Overraskende

– Jeg synes kanskje det er litt overraskende. DNB er store i det norske markedet, og det er ikke gitt at DNB får lov til å kjøpe Sbanken, sier analytiker Geir Kristiansen i Nordic Credit Rating til E24.

Han sier videre at DNB antagelig vil kunne oppnå såkalte synergieffekter ved et oppkjøp, altså innsparinger gjennom at bankene blir slått sammen.

– Sbanken ble etablert i sin tid som en utfordrerbank med andre løsninger enn de store bankene. Fra Sbankens side så har kanskje ikke de helt klart å utnytte det gode omdømmet de har i markedet i kundevekst og marginer. Det gjør kanskje at de er mer åpne for oppkjøp, sier Kristiansen.

DNB lister en rekke vilkår for oppkjøpet, blant annet at banken får kjøpe mer enn 90 prosent av aksjene i Sbanken. I tillegg behøves godkjennelser fra myndigheter som Finanstilsynet, Finansdepartementet og Konkurransetilsynet, ifølge børsmeldingen.

Øke markedsandeler

DNB skriver i meldingen at de tror Sbanken vil bidra til å styrke deres posisjon innen personmarkedssegmentet.

De anslår en økning på markedsandeler innen boliglån fra 24 prosent til 27 prosent.

I tillegg vil Sbanken supplere DNB innen markedet for sparing, som er et vekstområde for DNB. De skriver også at kjøpet vil styrke organisasjonens teknologikompetanse.

Sbanken startet opp for drøyt 20 år siden, som den første digitale banken i Norge. I 2015 ble banken notert på Oslo Børs. Banken hadde 476.000 personkunder i slutten av 2020.

DNB skriver at transaksjonen forventes å ha en positiv effekt på resultat per aksje, og avkastning på egenkapitalen. Samtidig er det ventet at transaksjonen vil føre til en reduksjon av DNBs kjernekapitaldekning med omtrent ett prosentpoeng ved gjennomføring av transaksjonen.

Akseptperioden er ventet å vare i minst 20 virkedager, og det er ventet at det vil bli gjennomført i tredje kvartal av 2021.

