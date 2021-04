Hydros hydrogensatsing kan havne på børs

Norsk Hydro vurderer å hente penger til både fornybar energi og hydrogen. Selskapet åpner også for å børsnotere begge disse satsingene.

Norsk Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim vurderer å hente penger til selskapets hydrogensatsing, og utelukker ikke en børsnotering. Selskapet vurderer også å hente penger og børsnotere fornybarselskapet Hydro Rein. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Den siste tiden har Hydro meldt om en rekke grønne satsinger, inkludert batterier, hydrogen og vind- og solkraft.

Nå holder selskapet på å bygge opp organisasjonen for å finne ut hvordan disse satsingene skal gjennomføres.

Tirsdag meldte selskapet om et resultat etter skatt på 1,44 milliarder kroner i første kvartal, opp fra minus 1,81 milliarder kroner på samme tid i fjor.

Samtidig ga Hydro flere detaljer om satsingene på nye energiløsninger:

Hydro vil investere 2,5-3 milliarder i batterier, og tror dette kan bidra med 600–700 millioner kroner til brutto driftsresultat innen 2025

Selskapet vurderer å hente penger i markedet til hydrogensatsingen sin

Hydro Rein skal ta beslutninger for prosjekter på totalt én gigawatt (1.000 megawatt) i 2021

Utelukker ikke hydrogen-børsnotering

Norsk Hydro sa nylig at det vurderer å hente penger for å finansiere selskapet Hydro Rein, som skal satse på vind- og solkraft. Hydro vurderer å skille ut og børsnotere selskapet.

Nå sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim at hun vurderer å hente penger i markedet også til selskapets varslede hydrogensatsing. Også dette er skilt ut i et eget selskap, og også her kan børsnotering være aktuelt.

– Det kan være et alternativ, sier Aasheim til E24.

Hydro skal lage grønt hydrogen. Det er en prosess som skiller ut hydrogen fra vann med elektrolyse drevet med fornybar energi, uten utslipp. Til å begynne med skal hydrogenet erstatte gass på selskapets egne anlegg.

Hydro modner nå frem tre til fem hydrogenprosjekter i Norge og Europa. De første investeringsbeslutningene kommer trolig innen 12 måneder.

– Vi har satt opp dette som et eget selskap. Vi ønsker å tiltrekke oss partnere. Vi har god substans i denne satsingen, ved at vi kan skaffe fornybar kraft til en grønn hydrogensatsing, og vi er en avtager av hydrogen fordi vi ønsker å erstatte gass i støperiene og karbonanleggene våre, sier Aasheim.

Skal erstatte gamle kraftkontrakter

Sol- og vindselskapet Hydro Rein er også godt i gang med å modne frem prosjekter, påpeker Hydro-sjefen.

– Det er viktig at vi setter noen mål for disse satsingene og ser fremgang. Vi skal ha modnet frem prosjekter som summerer seg til én gigawatt i 2021. Vi er på god vei til å levere på dette, sier hun.

– Vi skal jo erstatte 10 TWh i gamle kraftkontrakter innen 2025, det kan være en mulighet for Rein til å levere på det, sier hun.

– Skal Rein særlig satse i Brasil, eller i Norge?

– Vårt nedslagsfelt i første omgang er Norden, Norge og Sverige, og Brasil. Det er der vi har spesielt behov for kraft, sier Hydro-sjefen.

Hydro har ikke noe nytt å melde om når Hydro Rein skal hente inn penger, og har heller ikke noe tidspunkt for en eventuell børsnotering av selskapet.

– Vi har kommunisert at vi ser på å hente inn kapital i løpet av året, sier finansdirektør Pål Kildemo i Norsk Hydro til E24.

Vil tjene penger på batterier

Hydro har satset på en rekke ulike batterisatsinger, og venter et solid bidrag fra disse til resultatet. Selskapet er deleier i batteriselskapet Corvus Energy og eier er sammen med svenske Northvolt eier i Hydrovolt, som skal gjenvinne elbilbatterier i Fredrikstad.

Dette skal kunne tilføre inntil 700 millioner til Hydros brutto driftsresultat (ebitda) innen 2025.

– Det er fra prosjekter vi allerede er inne i, som Corvus Energy og resirkuleringsanlegget for batterier, Hydrovolt. Og så er det en hale på slutten på batterianlegget sammen med Panasonic og Equinor, gitt at det modnes frem til et lønnsomt prosjekt, sier Aasheim.

– Vil hydrogen og Hydro Rein også være noe som kan gi gode inntekter?

– Ja, eller så ville vi ikke gjøre det. Det vi har modnet frem nå i den første runden er å se om vi har noen prosjekter på blokken som er lønnsomme, og om vi kan få støtte for noen av de første anleggene slik at det er noe vi kan regne hjem, sier Aasheim.

Finansierer batteriene selv

Hydro har imidlertid ulike planer for finansieringen av de ulike løsningene. Mens hydrogen og vind- og solkraft skal finansieres eksternt, vil selskapet i større grad selv betale for batterisatsingen.

– I Hydro Rein og hydrogensatsingen kommer investeringene til å belaste Hydros balanse mindre enn i batterisatsingen, sier Kildemo.

– Vi ser for oss å gjøre dette sammen med partnere, hente inn ekstern kapital og plassere disse prosjektene i spesialforetak (special purpose vehicles), hvor du finansierer på prosjektbasis, sier han.

På kvartalspresentasjonen tirsdag spurte en analytiker om Hydro ikke strekker seg for langt når det nå skal satse på en rekke forskjellige teknologier. Kildemo mener selskapet vil unngå dette nettopp ved å finansiere prosjektene sine eksternt.

– For hydrogen og Hydro Rein er det en ambisjon om at dette i en vekstfase trekker så lite kontantstrøm ut fra Hydro som mulig, mens batterier påvirker kontantstrømmen vår mer direkte, med direkte eierposter i de forskjellige forslagene, sier han.

– Litt avhengig av hvor stort eierskap vi tar i prosjektet med Panasonic og Equinor, så kan det være at vi må trekke på de 2,5-3 milliardene i investeringer fra egen kontantstrøm, sier han.

Vurderer ikke eget batteriselskap

Hydro har så langt ikke vurdert å flytte også batterisatsingen i et eget selskap, slik som selskapet har gjort med fornybar- og hydrogensatsingene.

– Ikke per i dag. Hele Hydro 2025-strategien og veksten innenfor de nye områdene baserer seg jo på en større bruk av partnere enn tidligere, sånn at disse batterisatsingene vil også bevege seg etter hvert, sier Kildemo.

– Men det å etablere et spesifikt selskap som på Hydro Rein og hydrogen, det er ikke aktuelt nå, sier han.

