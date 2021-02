Equinor vil øke utbyttet for andre kvartal på rad: Samtidig kuttes investeringene

Equinor trapper opp «sparemålet» i sin egen corona-pakke med 700 millioner dollar. Selskapet nedjusterer nå investeringsbudsjettene, samtidig som utbyttet til aksjonærene økes for andre kvartal på rad.

Equinor har mange store investeringer foran seg, som andre fase av Johan Sverdrup-feltet. Vis mer byoutline Marius Lorentzen / E24

Equinor slapp onsdag resultatene for fjerde kvartal i et dramatisk år for verden og selskapet.

Noe av det første Equinor gjorde etter at coronapandemien for alvor traff verdensøkonomien var å innføre en intern corona-tiltakspakke. Pakken som ble iverksatt av tidligere konsernsjef Eldar Sætre skulle gi 3,0 milliarder dollar i besparelser og finansiell buffer.

Nå er det Anders Opedal som er sjef og i sin første kvartalsrapport varsler han at pakken skrus opp til 3,7 milliarder dollar.

Selskapet varsler også at investeringene reduseres til mellom 9 og 10 milliarder dollar årlig for 2021 og 2022.

Dette er en nok en reduksjon fra selskapets tidligere planer.

Opprinnelig skulle selskapet investere 10 til 11 milliarder i 2020 og 2021, og deretter øke til 12 milliarder i 2022 og 2023.

Så kom corona. Investeringsbudsjettet i 2020 ble kuttet til 8,5 milliarder dollar (og det ble brukt 7,8 milliarder til slutt). I 2021 skulle man kutte ned til 10 milliarder.

Nå kan det altså bli rundt 0,5 milliarder mindre i år og minst 2,0 milliarder mindre neste år – totalt 2,5 milliarder eller over 20 milliarder kroner i kutt med dagens kronekurs.

PS! I det nye anslaget legger Equinor til grunn en dollarkurs på 9,0 kroner, mot 9,5 kroner i forrige investeringsprognose.

Samtidig økes utbyttet igjen. I tredje kvartal ble det økt fra 0,09 til 0,11 dollar per aksje, per kvartal.

For fjerde kvartal foreslås utbyttet økt til 0,12 dollar.

Dette er det i hovedsak den norske staten som tjener på, siden Norge eier 67 prosent av Equinor.

Utbyttene i Equinor skulle i 2020 egentlig økes fra 0,26 til 0,27 dollar, men ble kuttet med 67 prosent til 0,09 dollar under pandemien. Fra bunnen har utbyttene nå altså blitt økt med totalt 33 prosent.

Et hektisk år, ny sjef og stortap i Tanzania

Equinor legger bak seg et historisk og hendelsesrikt år. Den største hendelsen var utvilsomt coronapandemien som traff Equinor og bransjen hardt, og sendte oljeprisen rett i gulvet.

Oljeprisen har hentet seg inn igjen utover året. I kvartalet som har gått har selskapet blant annet gjort nye oljefunn utenfor kysten av Canada, gjort en milliardtransaksjon på vindparken Doggerbank, startet et norsk batteriprosjekt med Hydro og Panasonic, og presentert planen for det neste oljefeltet i Barentshavet – Wisting.

Selskapet fikk i kvartalet som har gått ny konsernsjef, samtidig som det også kom andre endringer i toppledelsen. Lars Christian Bacher har gitt seg som finansdirektør og er midlertidig erstattet av Svein Skeie frem til Ulrica Fearn kommer inn på permanent basis.

Slutten av året var også krevende, med en brann på landanlegget på Tjeldbergodden som kom kort tid etter brannen på Melkøya. I tillegg har selskapet hatt søkelyset på seg for Angola-saken, de store USA-tapene og nye overskridelser på Martin Linge-utbyggingen.

På nyåret varslet Equinor også at de tar et tap i Tanzania på 8,5 milliarder kroner. Selskapet har i årevis forsøkt å få til en utbygging av de enorme gassfunnene med eksport av flytende naturgass, uten hell så langt.

Verdien skrives ifølge selskapet ned fordi prosjektøkonomien ikke har bedret seg nok.

I tredje kvartal skrev Equinor ned verdier for 27 milliarder, særlig drevet av Bakken-feltet på land i USA og det nye offshore oljefeltet Mariner i Storbritannia.

