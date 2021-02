Scandic tapte seks milliarder kroner i 2020

Coronakrisen ga et blytungt år for hotellkjeden.

Scandic hadde et underskuddet ble på hele 5,95 milliarder svenske kroner, tilsvarende 6,06 milliarder norske kroner i året som gikk.

Det kommer frem i resultatrapporten for fjerde kvartal som legges frem onsdag.

Til sammenligning hadde selskapet et overskudd på 725 millioner svenske kroner året før.

Utviklingen kom etter at inntektene raste 61 prosent til 7,47 milliarder svenske kroner. Strenge coronatiltak, som blant annet inkluderte stengte grenser, påvirket ikke overraskende resultatet negativt i året som gikk.

Selskapet opplyser at det sikret 196 millioner svenske kroner i rabatt på leie i fjor, samt statsstøtte på totalt 726 millioner svenske kroner.

Her i landet har Scandic vært blant de største mottakerne i kompensasjonsordningen for bedrifter, og fikk i løpet av fjoråret totalt 218 millioner kroner fra ordningen. I tillegg har selskapet sikret seg 145 millioner kroner etter nyttår i utbetalinger for perioden september-desember, ifølge E24s oversikt.

Scandic opplyser at det har sikret 900 millioner svenske kroner i reduserte leieutgifter for 2020–2022. Størstedelen av reduksjonen gjelder inneværende år.

