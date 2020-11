Bestillingsrush for Hurtigruten: – Vi ser lyset i tunnelen

Tredje kvartal ble blodig for Hurtigruten, men vaksinenytt og børsbyks for rederier skaper optimisme. - Vi er veldig godt posisjonert for et comeback etter Covid, sier finansdirektør Torleif Ernstsen.

26. november 2020

– Resultatet er som forventet, og speiler realitetene, sier finansdirektør Torleif Ernstsen i Hurtigruten til E24.

Torsdag formiddag annonserte cruisekonsernet et blodig underskudd på 43 millioner euro, tilsvarende 454 millioner kroner, før skatt for tredje kvartal.

I årets tre første kvartaler er tapet på 102 millioner euro eller, eller 1,1 milliarder kroner.

– Vi står midt i en global pandemi, og driver innen reiseliv i en verden der alle blir bedt om å ikke reise. Sånn sett er vi greit fornøyde med resultatene, og med effektive vaksiner mot korona på vei, ser vi lyset i tunnelen, sier Ernstsen.

Han legger ikke skjul på at rederiet står overfor en «knalltøff vinter», og flere tøffe måneder fremover for alle innen reiseliv, før koronavaksiner er distribuert og restriksjonene oppheves.

– Det som er veldig positivt for oss, er at bookinger for andre halvår 2021 og hele 2022 ser veldig bra ut. De er høyere enn sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, sier Ernstsen.

Som eksempel trekker han frem at bestillinger for 2022 ligger hele 100 prosent høyere enn hva som var tilfellet for 2021 på samme tid i fjor.

– Dette betyr at gjestene våre ønsker å reise når det er trygt og det er mulig å reise igjen, sier Ernstsen.

Cruise-rekyl på børsene

2020 har så langt forløpt seg som et sammenhengende mareritt for det tradisjonsrike selskapet.

I tillegg til omsetningssvikt som følge av reiserestriksjoner, som har medført kanselleringer og permittering av ansatte, har rederiet også fått knallhard kritikk av Sjøfartsdirektoratet for svak håndtering av et koronautbrudd om bord på ekspedisjonsskipet Roald Amundsen i juli.

Netto rentebærende gjeld var på 1,2 milliarder euro, og bokført egenkapital var negativ med 53 millioner euro, eller 560 millioner kroner, ned fra minus 180 millioner i foregående kvartal.

– Det tar vi med knusende ro. Vi er veldig komfortabel med vår likviditetssituasjon og har eiere som støtter oss hvis det blir behov på grunn av at pandemien blir mer langvarig, sier Ernstsen.

Hurtigrutens bokførte likviditetsposisjon per tredje kvartal var på 124 millioner euro, eller 1,3 milliarder kroner, fra 2,1 milliarder i foregående kvartal.

Ernstsen mener den underliggende verdien av selskapet forsvarer en vesentlig høyere egenkapitalverdi.

– Dette underbygges også av utviklingen i verdsettelsen av cruiseaksjer notert i USA, sier Ernstsen.

Børsnoterte cruiserederier som RCL, Carnival og Lindblad har alle steget med 50–70 prosent på New York-børsen siden starten av november, godt hjulpet av annonseringen av effektive koronavaksiner og økt sannsynlighet for en slutt på reiserestriksjoner i løpet av 2021.

Fortsatt er de nevnte aksjene ned henholdsvis 40, 58 og 29 prosent fra sine respektive topper. Samtlige rederier har imidlertid vært gjennom tunge refinansieringer i 2020, som har økt gjeldsnivået betydelig.

Dermed begynner selskapsverdiene, altså egenkapital pluss gjeld, å nærme seg nivåene fra før krisen inntraff.

For eksempel handles RCL nå til en selskapsverdi på 85 prosent av nivået i januar. For Lindblad er det snakk om 83 prosent av nivået fra toppnoteringen i september i fjor.

Tyskere vil til Antarktis

Mens bookingen for 2022 er kraftig opp, er Hurtigrutens kapasitet målt i antall senger opp med rundt fire prosent i samme periode.

Kapasiteten er fordelt omtrent likt på kysttrafikk og ekspedisjonscruise, men lønnsomheten i sistnevnte segment er såpass mye høyere at den står for 70 prosent av inntjeningen i et normalår.

For øyeblikket er det særlig sterk interesse for ekspedisjonscruise i Antarktis i slutten av 2021 og starten av 2022. Tyskland er det soleklart viktigste markedet.

– 40 prosent av våre gjester er tyskere, og Hurtigrutens merkenavn står ekstremt sterkt i Tyskland. Vi gikk nettopp til topps i YouGovs kåring av «Årets merkenavn» innenfor cruisesegmentet i Tyskland, for fjerde året på rad. Det gjør at vi anser oss som veldig godt posisjonert for et comeback etter Covid, sier finansdirektøren.

Hurtigruten var høyaktuell for et comeback på Oslo børs i 2017, men forsinkelser og krøll under byggingen av selskapets nye ekspedisjonsskip ved Kleven Verft gjorde at eierne TDR Capital, Petter Stordalen og Trygve Hegnar trakk i bremsen for de planene.

Hurtigruten anslo i sin presentasjon av første kvartal 2020 en normal inntjeningskapasitet for hele flåten målt i EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) på 207 millioner euro, vel 2,3 milliarder kroner.

Basert på nåværende prising av det mest sammenlignbare rederiet på børs, nevnte Lindblad, indikerer det en selskapsverdi av Hurtigruten på over 30 milliarder kroner.

– Vi er nå midt i en pandemi, så børsnotering er ikke på agendaen. Men det er opp til våre eiere å vurdere om en børsnotering er aktuelt i fremtiden, når vi har kommet oss igjennom pandemien, sier Ernstsen.