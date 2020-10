SR-Bank: Koronapandemien fører til betydelige tap, men bedring i tredje kvartal

SR-Bank fikk et resultat for tredje kvartal som er mer enn 20 prosent svakere enn i 2019. Banken har tatt betydelige tap som følge av koronapandemien.

Arne Austreid har vært administrerende direktør i Sparebank 1 SR-Bank siden januar 2011. Her er han avbildet i Finansparken i Bjergsted i Stavanger, bankens hovedkvarter. I januar 2021 går han av. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Dag-Henrik Fosse (Stavanger Aftenblad)

Publisert: Oppdatert: 29. oktober 2020 08:23 , Publisert: 29. oktober 2020 08:05

Sparebank 1 SR-Bank har i løpet av året hatt betydelige nedskrivninger på utlån og finansielle instrumenter, og bokfører et tap på 369 millioner kroner for tredje kvartal mot 66 millioner kroner for tredje kvartal i 2019.

– Vi levere et driftsresultat før skatt på 1,1 milliarder som viser at banken er robust og godt skodd, sier konsernsjef Arne Austreid til Aftenbladet.

– Men koronapandemien har slått inn med full tyngde i banken, og tapene skyldes først og fremst et betydelig oljeprisfall som har rammet rederier og oljeserviceselskap, sier Austreid.

Denne kvartalsrapporten er den siste i Sparebank 1 SR-Bank han legger frem. Han går av og inn i pensjonistenes rekker ved årsskiftet etter 10 år som administrerende direktør i banken.

Benedicte Schilbred Fasmer er ansatt som ny konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

– God underliggende drift

SpareBank 1 SR-Bank fikk et resultat før skatt på 603 millioner kroner for tredje kvartal i år mot 759 millioner kroner for samme kvartal i fjor.

Resultatet for kvartalet preges av vekst, god underliggende drift og et lavere nivå på nedskrivninger sammenlignet med de to foregående kvartalene i år, melder banken.

Driftskostnadene for konsernet i tredje kvartal 2020 ble 595 millioner kroner, ned fra 615 millioner i samme periode i fjor.

Arne Austreid nyter utsikten mot nord fra Finansparken. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Tap på 1,76 milliarder på ni måneder

Nedskrivningene på utlån og garantier var på 369 millioner kroner i tredje kvartal, som er en nedgang sammenlignet med første og andre kvartal i år. I andre kvartal var tilsvarende tap 830 millioner kroner. I første kvartal tok banken nedskrivninger på 560 millioner kroner.

Så langt i år har SR-Bank tatt tap på 1,76 milliarder kroner.

– Pågangen fra kunder som har behov for boligfinansiering, både i eksisterende og i nye markedsområder er god. I tillegg opplever Eiendomsmegler 1 betydelig økt aktivitet i boligmarkedet. I sum bidrar dette til sterk og lønnsom utlånsvekst i personmarkedet, skriver banken i en melding ved fremleggelsen av kvartalsrapporten.

Oppkjøpene av flere regnskapskontor de siste årene, gir god uttelling ved at SR-Bank.

Noen nøkkeltall (tall for tredje kvartal 2019 i parentes):

• Resultat før skatt: 603 millioner kroner (759 millioner)

• Resultat etter skatt: 505 millioner kroner (593 millioner)

• Driftsresultat før skatt: 1,1 milliarder kroner (3,2 milliarder)

• Egenkapitalavkastning etter skatt: 8,2 prosent (10,5 prosent)

• Resultat per aksje: 1,97 kroner (2,32 kroner)

• Netto renteinntekter: 1041 mill. kroner (1019 mill. kroner)

• Netto provisjons- og andre inntekter: 336 millioner kroner (332 millioner)

• Netto inntekter fra finansielle investeringer: 190 millioner kroner (89 millioner)

• Driftskostnader: 595 millioner kroner (615 millioner)

• Kostnadsprosent: 38,0 prosent (42,7 prosent)

• Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser, bokført som tap: 369 millioner kroner (66 millioner)

• Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 4,9 prosent (6,8 prosent)

• Innskuddsvekst siste 12 måneder: 10,8 prosent (1,9 prosent)

• Ren kjernekapitaldekning: 18,5 prosent (14,2 prosent).

