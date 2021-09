Markant oppgang på Oslo Børs etter børsuroen: – Begrenset effekt på det norske markedet

Etter en av årets verste børsdager går Hovedindeksen i motsatt retning på ukens andre handelsdag. Aksjestrateg mener Evergrande-fallet har en begrenset effekt på det norske markedet.

Hovedindeksen stiger 1,06 prosent omtrent en time før børsslutt.

I Europa stiger også børsen i Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania og Tyskland rundt en prosent tirsdag ettermiddag.

Mandagen endte som en av årets verste børsdager i Oslo, med nedgang på 2,3 prosent for Hovedindeksen.

Det skjedde etter at det gjeldstyngede eiendomsselskapet Evergrande har betalingsfrist for flere av sine forpliktelser på torsdag. Så langt i år har aksjen til selskapet falt nesten 85 prosent, og tirsdag morgen fortsetter nedgangen.

Sentralbankmøtet blir viktig

Paul Harper fra DNB Markets mener den positive utviklingen på Oslo Børs tirsdag skyldes en reversering av gårsdagens fall.

– Problemene til Evergrande utløste en større negativ reaksjon på verdens børser i går og det største fallet på Oslo Børs siden 19 juli, sier han.

Harper peker og på at markedet stengte litt under tekniske støttenivåer fredag, og at det kan og ha ført til et sterkere fall.

DNB-strategen mener at det er flere ting som er verdt å følge med på fremover.

– Sentralbankmøtet i USA onsdag blir viktig og det har kommet noen resultat varsler i forkant av tredje kvartals rapporteringssesongen som begynner om noen uker, sier Harper.

Mener Evergrande-effekten er begrenset

På spørsmål om hva som vil skje videre denne uken, svarer Harper fra DNB at det vil komme an på hva Den amerikanske sentralbanken bestemmer seg for onsdag.

Flere er opptatt av om, og i hvor stor grad, sentralbanken vil gi noen signaler om nedtrapping av viruskrisetiltak. Bakgrunnen er høy inflasjon og tegn på bedring i USAs arbeidsmarked.

– Det som skjer i USA vil påvirke børsene i Europa, og også Norge. Sånn sett er beskjeden fra USA viktigere enn Norges bankmøte torsdag, sier Harper.

Han mener Evergrande-fallet mandag ikke er en krise fra europeisk perspektiv.

– Det har større konsekvenser i Kina, og utover den effekten det har på råvarer og risikoappetitt, har det en begrenset effekt på det norske markedet.

– Frykt for at veksten i Kina stopper opp

Evergrande som det største boligselskapet i Kina står for mange arbeidsplasser og råvarekonsum, dermed økonomisk verdiskapning, har investeringsøkonom i Nordnet Mads Johannesen tidligere sagt til E24.

– Det er en frykt for at veksten i Kina stopper opp og at vi skal stå overfor en gjeldskrise og likviditetsskvis i den kinesiske økonomien og mindre etterspørsel etter råvarer, sa han mandag.

Styreleder i selskapet, Hui Ka Yuan, forsøkte å roe markedene i et brev til de ansatte ifølge Reuters. Der skrev han at han var sikker på at de vil «komme seg ut av sin mørkeste stund», og levere boligprosjekter som lovet, ifølge lokale medier, skriver nyhetsbyrået.

Stemningen er roligere på børsene i Asia, etter at gårsdagen brakte med seg bredt børsfall i både Europa og USA.

Kahoot-aksjen stiger etter gårsdagens fall

Som følge av uroen rundt Evergrande, falt en rekke tørrlastaksjer på børsen. Tirsdag endrer meglerhuset Fearnly Securities kjøpsanbefalingen i 2020 bulkers og Belships til «hold» fra kjøpsanbefaling, Golden Ocean forblir på «hold», ifølge TDN-direkt.

Omtrent klokken halv ti er aksjen i Golden Ocean blant de mest omsatte på Oslo Børs, og stiger 0,23 prosent.

Kahoot-aksjen er den mest omsatte og stiger 2,76 prosent på samme tid. Aksjen var blant de som falt mest mandag, og var ned 15 prosent.

DNB oppgraderte sin salgsanbefaling til hold i Scatec, meldte TDN-direkt før børsåpning. Aksjen i selskapet har falt over 50 prosent i år.