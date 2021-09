Markant oppgang på Oslo Børs etter børsuroen

Etter en av årets verste børsdager går Hovedindeksen i motsatt retning på ukens andre handelsdag.

Hovedindeksen stiger 1,04 prosent omtrent klokken halv ti.

I Europa stiger også børsen i Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania og Tyskland med i underkant av en prosent tirsdag morgen.

Mandagen endte som en av årets verste børsdager i Oslo, med nedgang på 2,3 prosent for Hovedindeksen.

Det skjedde etter at det gjeldstyngede eiendomsselskapet Evergrande har betalingsfrist for flere av sine forpliktelser på torsdag. Så langt i år har aksjen til selskapet falt nesten 85 prosent, og tirsdag morgen fortsetter nedgangen.

– Frykt for at veksten i Kina stopper opp

Evergrande som det største boligselskapet i Kina står for mange arbeidsplasser og råvarekonsum, dermed økonomisk verdiskapning, har investeringsøkonom i Nordnet Mads Johannesen tidligere sagt til E24.

– Det er en frykt for at veksten i Kina stopper opp og at vi skal stå overfor en gjeldskrise og likviditetsskvis i den kinesiske økonomien og mindre etterspørsel etter råvarer, sa han mandag.

Styreleder i selskapet, Hui Ka Yuan, forsøkte å roe markedene i et brev til de ansatte ifølge Reuters. Der skrev han at han var sikker på at de vil «komme seg ut av sin mørkeste stund», og levere boligprosjekter som lovet, ifølge lokale medier, skriver nyhetsbyrået.

Stemningen er roligere på børsene i Asia, etter at gårsdagen brakte med seg bredt børsfall i både Europa og USA.

Kahoot-aksjen stiger etter gårsdagens fall

Som følge av uroen rundt Evergrande, falt en rekke tørrlastaksjer på børsen. Tirsdag endrer meglerhuset Fearnly Securities kjøpsanbefalingen i 2020 bulkers og Belships til «hold» fra kjøpsanbefaling, Golden Ocean forblir på «hold», ifølge TDN-direkt.

Omtrent klokken halv ti er aksjen i Golden Ocean blant de mest omsatte på Oslo Børs, og stiger 0,29 prosent.

Kahoot-aksjen er den mest omsatte og stiger 2,76 prosent på samme tid. Aksjen var blant de som falt mest mandag, og var ned 15 prosent.

DNB oppgraderte sin salgsanbefaling til hold i Scatec, meldte TDN-direkt før børsåpning. Aksjen i selskapet har falt over 50 prosent i år.