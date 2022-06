Løken går fra Aker Horizons til fotballforbundet

Aker Horizons-topp og tidligere Kværner-sjef Karl Petter Løken (55) blir generalsekretær i Norges Fotballforbund.

Saken oppdateres.

Det kommer frem i en melding fra fotballforbundet. Det er ikke klart når Løken tar over sin nye jobb.

Karl-Petter Løken er tidligere konsernsjef i Kværner og nå investeringsdirektør i Aker Horizons. Han har 36 landslagskamper i fotball, og har spilt for klubber som Rosenborg og Stabæk.

– Med Karl-Petter Løken får vi en generalsekretær med særdeles solid erfaring som både fotballmann og leder, sier Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund.

– I næringslivet har han vært leder på alle nivåer, herunder vært konsernsjef i Kværner ASA. Han har spilt på alle nivåer i norsk fotball og har et godt rykte blant de han har møtt i sin lange spillerkarriere, sier hun.

Har vært kommentator

Løken har også vært fotballkommentator i NRK, og kommentert både herre- og kvinnefotball.

– Vi har hatt en bred og grundig rekrutteringsprosess og er helt trygge på at vi har gjort et godt valg her, sier Klaveness.

Løken har jobbet i Statoil, Norsk Hydro, Lundin og Aker Solutions, og har vært konsernsjef i Kværner. Han er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTNU.

– Norsk fotball er inne i en spennende tid. Jeg håper å kunne bruke min ledererfaring til å bygge en enda sterkere organisasjon. Nå gleder jeg meg til å komme i gang, sier Løken.