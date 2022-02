Vår Energi prises inntil 79 milliarder kroner

Oljegiganten går på børs senere denne måneden. Børsnoteringen blir blant Norges største noensinne.

Vår Energi-sjef Torger Rød vil ta selskapet på børs. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag morgen kom nye detaljer om den gigantiske børsnoteringen.

Aksjene vil bli tilbudt til en pris mellom 28 og 31,5 kroner per aksje. Det tilsvarer en prising mellom 70 og 79 milliarder kroner.

Hvis prisingen ender på 79 milliarder kroner, blir Vår Energi det 11. største selskapet på Oslo Børs regnet ut fra markedsverdi.

Handelen i de børsnoterte aksjene er ventet å starte 16. februar, ifølge en melding fredag.

Selger unna

Vår Energi eies i dag av det italienske oljeselskapet Eni, som har 69,85 prosent, mens det lokale selskapet Hitec Vision, med Ole Ertvaag i spissen, eier 30,15 prosent.

I oktober kom meldingen om at Eni og Hitec Vision ville ta Vår Energi på børs.

Børsnoteringen er stor i norsk sammenheng. Den blir årets største.

Til sammenligning gikk robotlagerselskapet Autostore på børs i fjor høst med en markedsverdi på rundt 120 milliarder kroner. Autostore-noteringen var Norges nest største gjennom tidende, bak Equinor.

Vår Energi melder at det har mottatt betydelig interesse fra potensielle hjørnesteinsinvestorer fra flere nordiske og internasjonale institusjoner.

Eni og Hitec Vision vil tilby 220 millioner eksisterende aksjer. De to eierne vil i tillegg ha en opsjon til å selge like andeler inntil 55 millioner ytterligere eksisterende aksjer. De vil være låst til å eie aksjene de ikke selger i en periode på 180 dager etter børsnoteringen.

Andelen fritt omsettelige aksjer når Vår Energi går på børs blir inntil 12,7 prosent. Selskapet venter at Oslo Børs vil gi et unntak fra kravet om en fri flyt på minst 25 prosent.

Varsler større utbytter

Selskapet skriver i dagens melding at det jekker opp utsiktene for utbyttet for 2022.

«Tatt i betraktning de nåværende markedsforholdene og utsiktene for et fortsatt positivt råvaremarked og Vår Energis sterke kontantstrømgenerering, øker selskapet utbytteguidingen for hele 2022 til minimum 800 millioner dollar», står det.

Samtidig jekker de opp utbyttet for første kvartal til 225 millioner dollar, opp fra 200 millioner dollar.

Vår Energi har tidligere uttalt at de vil dele ut et utbytte på 700 millioner dollar i 2022.

Nest største oljeselskap på norsk sokkel

Vår Energi ble etablert for tre år siden, og er i dag det nest største oljeselskapet på norsk sokkel etter Petoro. Gjennomsnittlig produksjon (2020) er i overkant av 265.000 fat oljeekvivalenter per dag.

I januar uttalte Vår Energi-sjef Torger Rød at de tenkte en børsnotering er et naturlig steg for selskapet.

– Vi har landet på at en børsnotering er et naturlig steg for Vår Energi i å realisere vårt fulle potensial og levere langsiktig verdiskaping til en bredere gruppe av interessenter. For oss er dette en stor milepæl, og det blir nå satt i gang en prosess hvor vi skal snakke med potensielle investorer og markedsføre selskapet.

Les på E24+ – Norges beste selskaper er sjeldent blant de største