Nedgangen fortsetter på børsene i Asia

De asiatiske børsene følger i fotsporene til børsene i Midt-Østen, mandag morgen.

Børsen i Tokyo er ned nesten en prosent omtrent klokken seks mandag morgen. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det fortsetter nedover etter fredagens fall for de store børsene i Asia og Stillehavsområdet mandag morgen.

Slik så det ut omtrent klokken 6:

Nikkei 225 i Tokyo ned 0,97 prosent

Hang Seng i Hongkong ned 0,52 prosent

Kospi i Seoul ned 0,43 prosent

Shanghai Composite ned 0,04 prosent

FTSE Straits Times i Singapore ned 1,03 prosent

ASX 200 i Sydney ned 0,37 prosent

Investorene følger fortsatt med på utviklingen knyttet til den nye virusvarianten som har fått navnet omikron, skriver CNBC.

Virusvarianten ble kjent torsdag kveld, og sendte flere børser verden over ned fredag. Da børsene i Midt-Østen åpnet søndag morgen var det også store negative utslag der.

Virusvarianten ble oppdaget i Sør-Afrika, og landets helsemyndigheter varslet om oppdagelsen torsdag kveld. I løpet av helgen har flere land innført reiserestriksjoner fra Sør-Afrikanske området, ifølge VG.

Sør-Afrikanske data kan indikere at viruset er mer smittsomt, da tidlige tall indikerer at omikron tar over Sør-Afrika raskere enn tidligere varianter, skriver VG.

– Ikke på stagflasjon ennå

Reiserestriksjonene vil påvirke kunders og bedrifters trygghet, og sannsynligvis hemme noe av aktiviteten enkelte steder når julesesongen er i anmarsj, skriver Bloomberg.

Det verste scenarioet nå, ifølge nyhetsbyrået, er om det kommer ny lockdown, som truer den allerede pressede leverandørkjeden og ødelegge for bedringen i økonomien. Det kan gi en ny frykt for «stagflasjon», ifølge Bloomberg.

– Vi er ikke på stagflasjon ennå, sier Alicia Garcia Herrero, sjeføkonom for Asia og Stillehavet i Natixis SA, ifølge nyhetsbyrået.

– Men ett år til uten mobilitet over grensene og de tilknyttede leverandørkjede problemene kan dytte oss dit, legger hun til.

Stagflasjon er en kombinasjon av stagnasjon og inflasjon, som tidligere har blitt beskrevet som en periode med lav kapasitetsutnyttelse og høy inflasjon.

Oljeprisen stiger

Fredag ettermiddag stupte oljeprisen med 11 prosent, men mandag morgen er den opp 3,5 prosent.

Oljemarkedet var i utgangspunktet bekymret for oppblomstring av smitte i Europa, sa oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities på fredag.

Oljekartellet Opec+ har utsatt sitt fra tirsdag til torsdag denne uken, ifølge Opc+ kiler og dokumenter, skriver Reuters. Det var for å få mer tid til å vurdere utviklingen fra før helgen, ifølge Bloomberg og Energy Intelligence sin Opec-korrsepondent Amena Bakr.