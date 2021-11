Jubler over oppkjøpsstans utenfor DNB: – Euforisk

Stemningen vært svært god i opprørsgruppen som kjemper for å stanse DNBs oppkjøp av Sbanken. Tirsdag ettermiddag serverte initativtakerne bak gruppen livesending utenfor storbankens lokaler.

Carl J. Borg, Kenneth Horni og Christian Jahr sender live til Facebook-gruppen «Redd Sbanken – Nei til DNB» tirsdag ettermiddag. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Dette er fantastiske nyheter, sier Christian Jahr, en av initiativtagerne til opprørsgruppen «Redd Sbanken – Nei til DNB».

Tirsdag ble det kjent at konkurransetilsynet stanser DNBs oppkjøp av Sbanken. Det var i april i år at DNB annonserte at de ønsket å kjøpe Sbanken for 11,1 milliarder kroner.

Like etter ble opprørsgruppen etablert på Facebook, hvor de nå teller de 9.100 medlemmer. I dag er Facebook-siden full av gratulasjoner og virtuell dans av glede.

– Det har vært tilnærmet euforisk stemning på Facebook i dag. Vi velger å kalle dette en delseier fordi det er mulig å anke dette, men dette er et langt skritt videre, sier Jahr i høstmørket utenfor storbankens lokaler.

Tirsdag ettermiddag møtte Jahr og to av de andre initiativtakerne til gruppen opp utenfor DNBs lokaler i Bjørvika i Oslo, for å sende jubelbilder direkte til medlemmene.

– Vi ønsket å samles utenfor DNB nå fordi dette er en kjempedag. Nå øyner vi håp om at Sbanken blir akkurat som vi liker den: Alene, liten, fremadstormende og med gode tjenester, sier Jahr.

De uttrykker også en fornyet tillit til Konkurransetilsynet.

– I månedsvis har vi håpet og kjempet mot dette oppkjøpet. Vi har skrevet innlegg til Konkurransetilsynet og prøvd å engasjere så mange som mulig for å hindre DNB i å potensielt ødelegge favorittbanken vår, sier Jahr.

Les også Sbanken-kunder starter opprør for å stoppe DNB-oppkjøp

Har jobbet mot Konkurransetilsynet

Opprinnelig var formålet til gruppen å stanse oppkjøpet ved å kjøpe aksjer. De siste månedene har strategien vært å jobbe mot konkurransetilsynet, ifølge Jahr.

Nå mener han at engasjementet har båret frukter.

– Dagens nyhet viser hvor viktig forbrukermakt og engasjement er, sier Jahr.

Carl J. Borg, Christian Jahr og Kenneth Horni utenfor DNBs lokaler tirsdag ettermiddag. Vis mer

At Sbankens kunder har engasjert seg i oppkjøpet er kanskje ikke så overraskende, da banken har hatt landets mest fornøyde bankkunder de siste 19 årene på rad.

– Er deres medlemmer fortsatt kunder hos Sbanken?

– Mitt inntrykk er at flertallet fortsatt er kunder i Sbanken i håp om at oppkjøpet blir stoppet. Men noen har byttet bank i protest, sier Jahr.

For 21 år siden ble Skandiabanken lansert som landets første gebyrfrie og rene nettbank for privatkunder. Med landets beste innskuddsrente og transparente priser skulle banken ta opp kampen mot de store.

Les på E24+ Historien om Sbanken: «Ingen marmor, ingen banksjefer, ingen skranker eller filialer»

Skuffet DNB

Tirsdag formiddag hadde konserndirektør Kjerstin Braathen i DNB dette å si til E24.

– Vi har lagt på bordet at vi ønsker å vite hva som skal til, uten å få klare svar. Gitt at fond er en så liten del har det vært en sterk vilje til å gjøre det som skal til.

DNB har blant annet har foreslått å selge store deler av fondsvirksomheten til en tredjepart, ifølge Braathen.

– Vi er skuffet, jeg kan ikke si noe annet. Det stoppes på grunnlag av konkurransetrykket i en liten del av virksomheten. Det som har vært diskutert er fond, mens 97 prosent er tradisjonell bankvirksomhet som ble klarert ut før sommeren, sier Braathen.

Braathen sier DNB er fundamentalt uenige i Konkurransetilsynets vurdering om at oppkjøpet vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond.

– Dette er et av markedene hvor vi opplever at det er størst konkurransetrykk. Det er flere nye aktører inn i markedet. Vi ser også fra markeder utenfor Norge at andre aktører konkurrere med suksess mot banker. Det kan håndteres digitalt, og inngangsbarrierene har gått ned.