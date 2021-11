Analytiker om oppkjøpsstans: – Negativt for bankene, positivt for forbrukerne

Stansen av DNBs kjøp av SBanken vil gi mer konkurranse, men kan også føre til at andre storbanker melder seg på i oppkjøpskampen.

DNB får foreløpig ikke lov av Konkurransetilsynet til å kjøpe SBanken. Det kan føre til at andre banker legger inn bud, tror analytiker. Vis mer

Tirsdag ble det klart at Konkurransetilsynet setter en stopp for DNBs kjøp av SBanken.

Bankanalytiker Christoffer Adams i Kepler Cheuvreux trodde på forhånd at det var ganske høy sannsynlighet for at DNBs oppkjøp av SBanken ikke ville gå gjennom.

– Dette er negativt for flere banker, ikke bare DNB, i forbindelse med konkurransesituasjonen, spesielt på boligmarkedet, sier han til E24.

Bankanalytiker Christoffer Adams i Kepler Cheuvreux tror det er negativt for bankene at DNBs oppkjøp av SBanken stoppes. Vis mer

– Mer konkurranse er negativt for bankene, men absolutt positivt for forbrukerne, tilføyer han.

Han nevner blant annet Sparebanken Vest, som via sin Bulder Bank konkurrerer direkte med SBanken.

Det har også vært et kundeopprør i SBanken etter at budet fra DNB ble kjent.

DNB vurderer imidlertid å klage på avgjørelsen fra tilsynet.

– Hva tror du om en eventuell klage fra DNB?

– Vi tror det er veldig liten sannsynlighet for at en eventuell klage fra DNB vil gå gjennom.

Carnegie-analytikere Johan Ström er litt overrasket over at oppkjøpet stanset, men påpeker at signalene om at det kunne skje har vært der en stund.

– Det er veldig usikkert om DNB kan få medhold i en klage, men det kan gi mer tid slik at flere mulige løsninger kommer på bordet, sier han til E24.

Kan komme bud fra andre banker

Arctics bankanalytiker Joakim Svingen mener oppkjøpsstansen er synd for DNBs del. Han tror det er andre ting som ville vært mer virkningsfullt i konkurranseøyemed enn å stoppe oppkjøpet.

– Det er ikke mangel på tilbydere av rimelige fond i Norden, så det ville nok hjulpet mer å for eksempel stille krav til bedre og mer tilgjengelige opplysninger, således mer transparente priser for alle leverandører av fond, sier han til E24.

– Hvordan vil dette påvirke DNB-aksjen?

– Vi tror DNB får litt svakere inntjening uten Sbanken, men samtidig vil kapitalsituasjonen bli sterkere uten kjøpet. Det ser bedre ut med tanke på utbytte og tilbakekjøp av aksjer uten Sbanken-kjøpet, sier han.

Svingen er usikker på om en anke vil føre frem.

– Hvis dette oppkjøpet ikke går gjennom, er det mange andre kandidater som kan være interessert i å kjøpe Sbanken, både nordiske og norske, så det blir spennende å se hva som skjer nå.

I april spekulerte flere meglerhus på om banker som Nordea eller Sparebank 1 SR-Bank kunne kaste seg inn i budkampen om SBanken.