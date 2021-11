Twitter-brukere stemte for Musks milliardsalg: Norsk investor er ikke bekymret

Over 3,5 millioner Twitter-brukere har det siste døgnet stemt over om Elon Musk skal kvitte seg med ti prosent av aksjene han eier i Tesla. Selg, mener flertallet.

TESLA-AKSJONÆR: Bjørn Dæhlie sammen med sønnene Sander (til høyre) og Sivert. Det var Sander som overtalte faren til å investere i Tesla. Vis mer

Elon Musk åpnet lørdag kveld for å selge ti prosent av Tesla-aksjene han sitter på, totalt 2,3 prosent av selskapet.

Litt over klokken 20 avsluttet avstemningen, og fasit viser at 57,9 prosent stemte for at han skal selge aksjene.

Når såkalte innsidere, som for eksempel den øverste sjefen for et selskap, selger aksjer, er det vanligvis et tegn på at aksjen er overpriset. Det er likevel få tegn til bekymring hos norske investorer.

– Vi holder Tesla-aksjer for rundt 45 millioner kroner, etter at den har økt litt, sier Sander Dæhlie til E24.

Det var han som overtalte faren, Bjørn Dæhlie, å kjøpe aksjer i Tesla. Gjennom selskapet Sisa kjøpte de Tesla-aksjer for 10,9 millioner kroner i fjor.

– Vi bygde opp en posisjon på sommeren og høsten 2020, og har fortsatt ikke solgt, sier Dæhlie, som ikke utelukker å trimme ned posisjonen etter at den nå har vokst betydelig.

Musk har ennå ikke kommentert avstemningen på mikrobloggsamfunnet.

«SNAKKES»: Elon Musk har forpliktet seg til å vinke farvel til ti prosent av aksjebeholdningen sin i Tesla dersom Twitter ønsket det. Vis mer

Ser lavere fallhøyde nå enn før

Dæhlie er fornøyd med kursoppgangen siden aksjekjøpet, som har gitt familieselskapet 35 millioner i papirgevinst, men ønsker seg gjerne en pustepause i aksjekursen.

– Vi vil ikke at det skal utvikle seg altfor raskt, for så å falle tilbake igjen, så jeg tror det er sunt med en pustepause, sier Dæhlie.

Han understreker at han ikke er noen trader, men at han ser at analytikerne har begynt å endre mening om Tesla-aksjen.

– Hele sentimentet har begynt å endre seg litt. Analytikerne har en etter en økt kursmålene, og det har kjempemye å si for fallhøyden til Tesla, sier Dæhlie.

Han tror at hvis kursen faller nedenfor kursmålene, vil forskjellige investorer se på dette som en kjøpsmulighet, som vil drive prisen opp igjen.

– Vi har sett før at når Tesla skal stoppe opp, så fortsetter den bare oppover, sier Dæhlie.

Han peker også på at det er fundamentale faktorer som taler for at den stive prisingen av aksjen kan bli mer normal på sikt, blant annet at elbilprodusenten vil øke bilsalget med nær 80 prosent i 2021.

– Etter hvert som Tesla i løpet av de neste kvartalene vil åpne opp to nye fabrikker i Berlin og Texas, vil vi se resultatene av skalaeffekter, noe som vil øke bunnlinjen prosentmessig mer enn topplinjen, sier Dæhlie.

Tror ikke norske investorer lar seg skremme

Investeringsøkonom i Nordnet Mads Johannesen forteller at Nordnet har 30.000 nordiske kunder som er Tesla-aksjonærer, og at de har Tesla-aksjer for 3,5 milliarder.

Han tror ikke aksjonærene blir veldig skremt av Twitter-meldingen og avstemningen til Musk.

– Jeg tror de fleste aksjonærene har ganske hard mage. Det har vært både store opp- og nedturer, og dersom du er aksjonær i Tesla så må du kjøpe det at han er en utypisk toppsjef, sier Johannesen.

– Vanligvis er aksjesalg fra innsidere et tegn på at aksjen er overpriset, tror du den er det?

– Ja, fundamentalt er den det, men det har den vært i mange år. Den aksjen er verdt det investorene er villig til å betale for den, sier Johannesen.

Selger aksjer for å betale skatt

Dæhlie er blant Tesla-aksjonærene i Norge som har is i magen i møte med Musks mulige aksjesalg.

– Når innsidere selger aksjer er det gjerne et tegn på at aksjen er overpriset, hva tenker du om det?

– Det kan godt hende at han utnytter seg av den nylige kursoppgangen. Samtidig tolker jeg det som at han vil bli sett på som en som betaler skattene sine, og han synes sikkert det er viktig, sier Dæhlie.

Det har tidligere blitt avslørt at Musk er blant dem som omgår nesten all skatt ved å holde formuen sin i aksjer, ifølge en skattelekkasje tidligere i år.

Musk, med en formue på størrelse med to norske statsbudsjett, betalte blant annet ingen føderal inntektsskatt i USA i 2018.

Selv skriver Musk på Twitter at salget av aksjer vil være for å betale skatt. I bakgrunnen lusker en ny skatt på urealisert gevinst fra president Joe Biden, som kan koste Musk 30–50 milliarder dollar.

– Musk har sagt at han er den første som går inn og siste som går ut, så jeg tror han har kjempetro på Tesla, og tror ikke aksjesalget er for å ta gevinst sånn sett, sier Dæhlie.