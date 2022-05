Musk: Twitter-avtale satt på vent

Aksjekursen til Twitter faller mer enn 11 prosent i førhandelen på Wall Street. Elon Musk sier at avtalen om å kjøpe Twitter er satt på vent – men at han fortsatt vil gjennomføre oppkjøpet.

Elon Musk venter på opplysninger om falske kontoer før han går videre med avtalen om å kjøpe Twitter. Han har fra før lagt inn et bud tilsvarende over 400 milliarder kroner.

I en tweet lenker Musk til en sak fra Reuters hvor det opplyses at Twitter selv anslår at falske kontoer eller søppelpost-roboter representerer færre enn fem prosent av inntektsgivende daglige aktive brukerne på plattformen i første kvartal. Dette er noe Twitter selv meldte i en børsmelding.

Nå varsler Tesla-gründeren at avtalen enn så lenge er satt på vent, i påvente av detaljer som bekrefter Twitters opplysninger.

Tesla-sjefen har sagt at en av hans prioriteringer er å fjerne søppelpost («spam bots») fra plattformen.

Et par timer senere sender Musk ut en ny Twitter-melding der han fastholder at han fortsatt vil gjennomføre oppkjøpet.

Twitter-aksjen falt mer enn 20 prosent etter den første meldingen fra Tesla-sjefen, men har siden hentet seg inn. Aksjen er i skrivende stund ned rundt 11,8 prosent i handelen før åpningstid på Wall Street. Tesla-aksjen stiger samtidig rundt fem prosent.

Bud på over 400 mrd.

Boter er per nå tillatt på Twitter. Men selskapet krever at bot-kontoer skal merkes. Twitter har innført en egen etikett for boter merket som «gode», for eksempel en konto som gjennom sine tweets minner folk på viktigheten av egenomsorg. Spamboter er imidlertid ikke tillatt, og selskapet har retningslinjer som er ment å bekjempe dem, skriver Bloomberg.

Twitter har opplyst at selskapet står overfor flere utfordringer før avtalen med Musk er i boks, for eksempel om annonsører vil fortsette å bruke Twitter og potensiell usikkerhet angående selskapets fremtidige planer og strategi.

Det var i slutten av april det ble kjent at Twitter-styret hadde godtatt Tesla-sjefs Elon Musks tilbud om å kjøpe hele selskapet, etter halvannen ukes kamp.

Musks bud var på 44 milliarder dollar, som tilsvarte 402 milliarder norske kroner med den daværende kursen.

Økende tvil

Musks plan har vært å ta selskapet av børs.

– Ytringsfrihet er grunnsteinen i et fungerende demokrati, og Twitter er det digitale bytorget hvor menneskehetens fremtid debatteres, sa Musk i meldingen da kjøpet ble kjent.

Etter tunge fall for mange teknologiaksjer den siste tiden avsluttet Twitter-kursen på 45 dollar per aksje torsdag. Det er langt under Musks budpris på 54,20 dollar per aksje, noe som kan tyde på at også investorene har vært tvilende til om oppkjøpet faktisk går gjennom.

Differansen mellom budprisen og den faktiske kursen på børs er nå rundt dobbelt så stor som da Musk i starten av mai kunngjorde at han hadde sikret 7,1 milliarder dollar til finansiering av kjøpet. Da fikk han med seg blant andre Oracle-gründer Larry Ellison, verdens åttende rikeste person.

Analyseselskapet Hindenburg Research har veddet på at Twitter-aksjen skal falle, og fortalte tidligere denne uken at de ser en «betydelig» risiko for at budet fra Tesla-sjef Elon Musk vil bli nedjustert.

Dersom Musk nå skroter hele oppkjøpsavtalen, vil det kunne koste ham dyrt. Partene signerte i slutten av april en avtale om en «break up-fee», eller et skilsmissegebyr, på én milliard dollar dersom noen skulle trekke fra kjøpet uten gyldig grunn.

