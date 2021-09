Sterk vekst for Hennes & Mauritz i tredje kvartal

Kleskjeden Hennes & Mauritz mer enn dobler resultatet i tredje kvartal, og tallene er sterkere enn ventet.

En Hennes & Mauritz-butikk i Riga i Latvia. Vis mer

Selskapet leverer et resultat etter skatt på 4,69 milliarder svenske kroner i tredje kvartal, fra 1,8 milliarder på samme tid i fjor, ifølge en melding fra selskapet.

Det var på forhånd ventet et resultat på 4,0 milliarder kroner, ifølge Dow Jones Newswires.

Omsetningen i kvartalet var på 55,59 milliarder svenske kroner, fra 50,87 milliarder i samme periode året før.

– H&M-gruppens økte resultat i kvartalet er hovedsakelig et resultat av godt mottatte kolleksjoner med flere salg til full pris, lavere rabatter og god kostnadskontroll, sier konsernsjef Helena Helmersson i Hennes & Mauritz.

Selskapet vil betale et utbytte på 6,50 kroner per aksje, som skal utbetales i november. Dette var noe selskapet signaliserte tidligere i år. Bakgrunnen for at H&M nå kan betale utbytte er at lønnsomheten er forbedret, at selskapet har en sterk finansiell stilling, og at markedsutsiktene er bedre og mer stabile.

Sist H&M betalte utbytte var våren 2019. Det ble også bestemt å betale utbytte i januar 2020, men dette ble trukket tilbake i mars i fjor etter at coronakrisen slo ned.

100 stengte butikker

H&M hadde stengt ned 1.800 butikker da coronakrisen var på sitt verste i fjor. Ved begynnelsen av tredje kvartal var rundt 180 butikker midlertidig stengt, og rundt 100 butikker var stengt ved utgangen av kvartalet.

H&M-grippens økte resultat viser at den sterke innhentingen fortsetter, selv om salget delvis er påvirket av restriksjoner og forsinkelser tilknyttet pandemien, skriver selskapet i meldingen.

Nå som mange samfunn åpner opp igjen, begynner butikksalget å stige, men samtidig har nettsalget fortsatt å stige, påpeker H&M. Nettsalget var opp 22 prosent i kvartalet fra samme periode i fjor. H&M lanserer nettbutikk i Chile i høst, og i Peru, Colombia og Uruguay i første halvdel av 2022.

For årets første ni måneder leverer H&M et resultat etter skatt på 6,39 milliarder kroner, opp fra minus 1,24 milliarder kroner i samme periode i fjor. Omsetningen så langt i år er på 142,2 milliarder kroner, fra 134,5 milliarder kroner i samme periode i fjor.