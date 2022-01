Endúr får overtredelsesgebyr fra Finanstilsynet

Tilsynet ilegger Endúr et gebyr på 400.000 kroner etter at selskapet overså brudd på lånevilkår.

Endúr har en markedsverdi på i overkant av 880 millioner kroner. Vis mer

På høsten i fjor gikk den tidligere sjefen i Endúr, Hans Olav Storkås, på dagen etter en rapporteringsblemme der selskapet først etter å ha lagt frem halvårsrapporten gjorde et brudd på lånevilkår kjent.

– Vi har ikke hatt god nok kapasitet til å behandle regnskapstallene ordentlig og kom i skade for å gjøre en feil. Det er ikke akseptabelt, sa styreleder Pål Reiulf Olsen til E24 i september i fjor.

Situasjonen resulterte i et aksjestup på Oslo Børs. Nå får feilen også konsekvenser fra Finanstilsynet, ifølge en avgjørelse publisert onsdag.

Tilsynet mener industrikonsernet har brutt prospektregelverket og gir det et overtredelsesgebyr på 400.000 kroner.

«Etter Finanstilsynets vurdering er opplysninger om at selskapet er i brudd med lånevilkår under obligasjonslånet relevante og nødvendige opplysninger for investorer, jf. art. 14. Dette gjelder uavhengig av om bruddet på lånevilkårene enda ikke utgjør et mislighold slik dette er definert i låneavtalen», skriver tilsynet.

«Dette er heller ikke bestridt av selskapet som også oppfatter forholdet som så alvorlig at det ble brukt store ressurser på å bringe det i orden», fortsetter tilsynet.

Endúr, som tidligere het Bergen Group, har gått fra å være en oljeservicekjempe til å satse i større grad på levere tjenester til oppdrettsbransjen. Flere av konsernets datterselskaper har slått seg konkurs.

