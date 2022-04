Twitter stiger etter meldinger om mulig Musk-avtale

Twitter skal være nær en avtale med Elon Musk om å selge selskapet til Tesla-sjefen, melder flere medier. Ellers peker de største indeksene på Wall Street ned.

Tesla-sjef Elon Musk skal være nær en avtale om å kjøpe Twitter.

Twitter skal være i nærheten av en avtale om å selge selskapet til Elon Musk for 54,20 dollar per aksje, opplyser kilder til Reuters.

Bloomberg melder samtidig at Twitter skal være på oppløpssiden i forhandlingene med verdens rikeste mann, og at de kan bli enige om en avtale allerede mandag, ifølge en kilde.

Hverken Musk eller Twitter har svart på henvendelser fra mediene.

I helgen meldte både CNBC og Wall Street Journal at Twitter-styret og Musk var i forhandlinger om en avtale.

Twitter-aksjen stiger etter meldingene. Aksjen er opp over 4 prosent en time etter åpning, og handles til en kurs på 51,02 dollar per aksje.

Nedgang på Wall Street

I de amerikanske aksjemarkedene for øvrig peker pilene nedover. I verdensmarkedene har det vær negativ stemning jevnt over så langt mandag.

Slik ser det ut for de tre toneangivende indeksene på Wall Street etter en times handel:

Dow Jones er ned 0,75 prosent

Nasdaq er opp 0,46 prosent

S&P 500 er ned 0,56 prosent

Det har vært bredt fall på de viktigste børsene både i Europa og Asia mandag, og her hjemme endte Oslo Børs med en av årets verste dager.

Høy inflasjon, frykt for høyere renter og coronautbrudd i Kina, som nå også påvirker hovedstaden Beijing, trekkes frem som årsaker.

– Vi ser at risikosentimentet har forverret seg de siste dagene, med markant fall i aksjer fredag. Det er frykt for inflasjon og høyere renter som kan dempe kjøpekraften for forbrukerne, sa seniorstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Asset Management til E24 mandag morgen.

Wall Street avsluttet forrige uke med kraftig fall fredag. Dagen før sa USAs sentralbanksjef at en dobbel renteheving, på 0,5 prosentpoeng, vil ligge på bordet ved neste rentemøte i begynnelsen av mai.

– Det dramatiske skiftet i forventningene til innstramming (fra sentralbanken) forrige uke henger fortsatt over, men Kina stiger raskt til toppen av listen over markedsfrykt når bekymring for covid-nedstenginger sprer seg til Beijing, skriver Adam Crisafulli hos Vital Knowledge i et notat, ifølge Reuters.

Musk sikret finansiering

Utviklingen rundt Twitter kommer etter at det i forrige uke ble klart at Musk hadde sikret over 400 milliarder kroner i finansiering til et mulig bud på Twitter.

Morgan Stanley og andre amerikanske storbanker har gått med på å gi Elon Musk finansiering, viste innsendelser til det amerikanske finanstilsynet SEC torsdag. Musk hadde dermed sikret finansieringsbevis på 46,5 milliarder dollar.

I påsken kom meldingen om at Musk ville kjøpe hele Twitter for 43 milliarder dollar, med et bud på 54,20 dollar per aksje. Tesla- og SpaceX-sjefen sa da at det var hans «siste og beste tilbud», og at han ville revurdere sin posisjon som aksjonær om det ikke aksepteres.

– Twitter har et ekstraordinært potensial. Jeg vil få det utløst, skrev Musk i brevet til Twitter-styreleder Bret Taylor for snaue to uker siden.

Twitter-styret prøvde å stikke kjepper i hjulene for et mulig oppkjøp like etter at budet ble kjent, med en såkalt «giftpille». Grepet ga Twitter-aksjonærene mulighet til å kjøpe tilleggsaksjer med rabatt om en investor fikk eierskap på 15 prosent eller mer, uten styrets samtykke. Det kunne ført til en utvanning av Musks aksjer om han kjøpte seg opp gjennom det åpne markedet.