Børsvinneren MPC Container Ships leverer kraftig resultatløft

Containerrederiet jekker opp resultatforventningen for 2021.

Illustrasjonsfoto. MPC Container Ships seiler i et containermarked som er preget av ubalanser – som igjen bidrar til høye rater. Vis mer

MPC Container Ships, en av årets vinnere på Oslo Børs på grunn av et knallsterkt marked for containerfrakt til havs, legger torsdag morgen frem tallene for årets tredje kvartal:

Inntektene landet på 118 millioner dollar, mot 41 millioner dollar i fjor. Årets inntekter tilsvarer i overkant av en milliard kroner.

Resultatet etter skatt ble 46 millioner dollar, opp fra minus 18 millioner dollar i fjor. Årets inntjening tilsvarer 402 millioner kroner.

Driftsresultatet (ebit) ble 59 millioner dollar, mot minus 11 millioner dollar i 2020. Årets tall tilsvarer 517 millioner kroner.

Selskapet varsler at det jekker opp forventningene for 2021, med en inntektsguiding på mellom 360 og 365 millioner dollar og et forventet ebitda-resultat (driftsresultat før avskrivninger) på mellom 305 og 315 millioner dollar.

For årets ni første måneder er tallene henholdsvis på 242 millioner dollar og 128 millioner dollar.

– Vi fortsetter å se historisk sterke containermarkeder med betydelig etterspørselsvekst og høye frakt- og leiepriser, kommenterer toppsjef Constantin Baack i en melding.

Det fremgår videre at selskapet venter å ha en ekstraordinær generalforsamling i begynnelsen av 2022 for å foreslå «betydelige» utbytter i første kvartal 2022, og at det forventer å komme med et forslag om å betale utbytter på kvartalsvis basis fremover.

Den gjennomsnittlige timecharter-inntjeningen i tredje kvartal var på 19.656 dollar per dag, opp fra 13.437 dollar i andre kvartal.

Stort børshopp

MPC Container Ships-aksjen er så langt i år opp over 200 prosent til en kurs på 19,86 kroner. Markedsverdien er nå på nær ni milliarder kroner.

I oktober var shippingaksjen den nest mest kjøpte blant småsparerkundene til nettmegleren Nordnet med 92 millioner kroner, kun slått av Telenor-aksjen med kjøp for 215 millioner kroner.

Rederiet har en flåte på 75 feeder-skip, som er egnet til å betjene mindre havner og regionale ruter.

Selskapet meldte i slutten av oktober om en ny bankfasilitet på 180 millioner dollar og salg av seks skip.

I årets andre kvartal var inntektene på 69 millioner dollar og resultatet etter skatt på 12 millioner dollar. For denne perioden snudde også inntjeningen fra minus til pluss fra samme tid året før.

Henter inn flere år med svakt marked

Årsaken til oppturen i containermarkedet til havs er blant annet at etterspørselen etter ulike varer har skutt fart under pandemien, samtidig som fraktkapasiteten ikke har holdt følge.

Det har skapt store ubalanser i markedet. I tillegg har det vært flaskehalser i havnene, der smitterestriksjoner har gjort at de har gått på halv maskin.

Det betyr at flere år med overkapasitet og svake tider i markedet for containerfrakt til havs hentes betydelig inn for rederiene, som for øyeblikket også sikrer lengre kontrakter.

– Tilbudssiden, som er svært begrenset, vil resultere i et veldig stramt marked med hensyn til tilgjengelig tonnasje, kanskje de neste to til tre årene, sa MPC-sjef Constantin Baack til E42 i sommer, et syn han gjentar i torsdagens kvartalsmelding.