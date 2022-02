Lyse kjøper Ice Group Scandinavia

Avtalen verdsetter store deler av Ice Groups virksomhet til 5,56 milliarder kroner. Ice tror aksjonærene blir sittende igjen med et «begrenset beløp» etter forlik og gjeld er betalt.

Før børsåpning ble Ice Group handelsstanset i påvente av en melding fra selskapet. Rundt 50 minutter ut i handelsdagen kom meldingen.

Infrastrukturselskapet Lyse har inngått en avtale om å kjøpe Ice Groups datterselskap Ice Group Scandinavia og øvrige aktiva og aksjer som naturlig tilhører virksomheten til Ice.

Avtalen verdsetter selskapet til 5,56 milliarder kroner.

Ice Group venter å sitte igjen med rundt tre milliarder kroner etter transaksjonen er gjennomført. Selskapet understreker samtidig at rundt 2,9 milliarder kroner av dette vil bli brukt til å betale ned et forlik med fondet Goldentree, samt andre gjeldsforpliktelser.

«Etter avslutningen av transaksjonen forventer selskapet at det vil gjenstå et begrenset beløp til aksjonærene», skriver Ice Group i meldingen.

Ice Group har mottatt forhåndsgodkjenning fra aksjonærer som representerer rundt 80 prosent av aksjene, samt fra relevante aksjonærer. Partene har et mål om at transaksjonen gjennomføres i utgangen av mars.

Handelen i Ice-aksjen er fortsatt stanset. Det vil bli oppstart av handel igjen klokken 10.45.

Inngår forlik

Tilbake i november ble det kjent at selskapet ville hente 2,5 milliarder kroner for å løse tvisten med fondet Goldentree, og investeringsmuligheter som 5G-utrullingen.

Men 16. desember la Ice Group den opprinnelige restruktureringsplanen i skuffen. Det var da i samtaler om alternative løsninger for utbetaling til Goldentree.

Nå er det inngått et forlik i denne striden som innebærer at Ice Groups datterselskap AINMT Holdings AB betaler 1,55 milliarder kroner til Goldentree.

Avtalen fører til at begge parter legger bort de kravene som gjenstår mellom dem. Likevel vil rettsmøtet som er planlagt 4. april gå som planlagt, med mindre Goldentree får betalt før dette.

«Nødvendig»

Ice Groups styre og ledelse understreker at det har undersøkt flere mulige transaksjoner for å sikre en suksessfull refinansiering.

«En refinansiering har blitt ansett som nødvendig for at ICe skal ha tilstrekkelig likviditet og egenkapital til å fortsette sin nåværende og planlagte virksomhet», skriver selskapet i meldingen.

Det sier også at situasjonen har vært utfordrende blant annet på grunn av en komplisert kapitalstruktur. Styret og ledelsen har mottatt og vurdert en rekke forslag fra flere investorgrupper.

«Styrets beslutning er enstemmig og noe som er fordi transaksjonen er det beste alternativet for selskapets interessenter», skriver selskapet.

Lyse understreker at gjennomføringen også er avhengig av godkjenning fra Konkurransetilsynet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Kommunal- og distriktsdepartementet.

– Vil kunne bli en mer solid mobiloperatør

Administrerende direktør for Ice, Eivind Helgaker, sier at de er svært glade for å få Lyse inn på eiersiden.

– Dette kjøpet markerer starten på et nytt norsk industrieventyr. Sammen har vi både verdensledende infrastruktur og dyktige fagfolk, og vi er rigget for å få til enda mer sammen enn det vi kunne fått til alene, sier Helgaker.

Konserndirektør for tele i Lyse, Toril Nag, mener at oppkjøpet vil gjøre konsernet til en fullverdig teleoperatør, og forsterke den norske telekominfrastrukturen.

– Ved å få Lyse inn på eiersiden vil Ice kunne bli en mer solid mobiloperatør som vil kunne konkurrere enda sterkere i det norske telemarkedet. Dette vil gi økt valgfrihet, bedre kundeopplevelser og mer fornøyde kunder, sier Nag i en kommentar.