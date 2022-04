Tidligere Twitter-direktør: – Han leker med selskapet

Tidligere Twitter-sjefer er usikre på om Elon Musk vil ende opp med å eie selskapet han torsdag la inn bud på.

VIL KJØPE TWITTER: Elon Musk har lagt inn et bud på Twitter. Hverken aksjonærer eller tidligere ledere tror at budet blir godtatt.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det virker ikke som et seriøst bud, han har ikke en gang forklart hvordan han skal finansiere det, sier Vivian Schiller til BBC.

Hun ledet tidligere selskapets partnerskapsarbeid med aviser og andre medier, og mener Musks bud på Twitter ikke vil føre noe godt med seg.

– Han har ingen idé om hva han vil, og har ingen svar, sier Schiller med henvisning til Musks opptreden under en «Ted Talk» torsdag kveld.

Tesla-toppens lanserte torsdag et bud om kjøp av alle aksjene i Twitter for til sammen 375 milliarder kroner.

Han har for øvrig uttalt at han vil la så mange som mulig av de mindre aksjonærene bli med på eiersiden om selskapet tas av børs.

– Leker med selskapet

Også tidligere leder for Twitters virksomhet i EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika, journ.anm.), Bruce Daisley, har liten tro på Musks bud.

– Han virker å leke med selskapet, sier Daisley til BBC.

– Det siste budet han har lagt inn har så vidt jeg kan se ikke blitt oppfattet som veldig seriøst, men det er beviselig veldig opprivende for organisasjonen, sier han videre til den britiske kringkasteren.

Samtidig tror han at privat eierskap kunne vært bra for Twitter.

– Hans ene ordentlige argument

Schiller er tydelig på at styret må ta budet seriøst, og vurdere det ordentlig.

– Musks eneste ordentlige argument er at Twitter er et selskap som ikke har sett den type vekst som konkurrentene har, og inntektene er heller ikke i nærheten av selskaper i samme bransje.

– Så hvis det er viktig for aksjonærene, så har han et poeng.

På spørsmål fra BBC svarer Schiller at hun tror Musks innflytelse over selskapet og hans syn på ytringsfrihet ville ført til at kontroversielle brukere som Donald Trump ville blitt tillatt tilbake på plattformen.

– Men uten noen form for moderering av innhold vil man ende opp med misbruk, trusler og kriminell aktivitet.