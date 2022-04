I gang med ny avstemming på Twitter

Twitter-sjef Parag Agrawal omtaler avstemningen som «viktig».

Mandag 4. april kjøpte Tesla-sjef Elon Musk over 9,2 prosent av aksjene i Twitter - noe som gjør han til den største aksjonæren i selskapet, etterfulgt av fondet Vanguard.

I løpet av natten har Tesla-sjef Elon Musk satt i gang en avstemning på Twitter, der han ber sine 80 millioner følgere om å svare på om de ønsker en redigeringsknapp på den sosiale plattformen.

Avstemningen ble satt i gang kort tid etter at Elon Musk sikret seg over 9 prosent av aksjene i Twitter.

Jack Dorseys etterfølger, Parag Agrawal, har også lagt ut et innlegg på plattformen der han skriver at konsekvensene av avstemingen vil være viktig.

I skrivende stund er det over 1,8 millioner Twitter-brukere som har avgitt sin stemme, der over 74 prosent har svart «ja», eller «yse» som Musk skriver i innlegget.

Brukere som publiserer innhold på plattformen har per dags dato ingen mulighet til å redigere innlegg etter at de er publisert.

«Passiv» aksjonær

Dokumentet som ble sendt inn til amerikanske myndigheter mandag, som beviser at Tesla-sjefen gikk til innkjøp av 9,2 prosent av aksjene i Twitter, var et såkalt «13G-skjema».

Et slikt skjema blir fylt ut dersom en aksjonær ønsker å kjøpe over 5 prosent av aksjene i et selskap, men likevel vil ha en passiv rolle i selskapet.

Mange medier setter nå spørsmål ved Musk sin passive rolle som største aksjonær i den sosiale plattformen.

Han har likevel ti dager fra kjøpsdato til å fylle ut et mer utdypende skjema kalt «13D» - et skjema som ofte blir sendt inn av de som ønsker en aktiv rolle i selskapets videre utvikling.

«That sounds reasonable»

Profilen «Everyday Austronaut», også kjent som Youtuber og fotograf Tim Dodd, svarte på undersøkelsen tre timer etter at Musk publiserte avstemningen.

Der legger han frem to krav til at en slik knapp skal bli satt i utvikling, nemlig at knappen kun skal være synlig i et kort intervall etter at et innlegg er publisert, og at følgere kan se den originale meldingen før redigeringen ble gjort.

På dette svarte Musk 07.45 norsk tid: «That sounds reasonable».

1. april publiserte den offisielle Twitter-kontoen at de allerede var i gang med å utvikle en slik knapp. Mange brukere tolket likevel dette som en april-spøk fra plattformen.