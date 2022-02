Rekordkraftig smell for Facebook-eier

Facebook-eier Meta styrer mot det største verditapet på en dag på Wall Street noensinne. Tungvekteren er kraftig ned etter å ha lagt frem skuffende resultater.

Meta-eier Facebook og toppsjef Mark Zuckerberg ser ut til å gå på en real børssmell torsdag. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Facebook-eier Meta la frem resultater etter stengetid onsdag som var dårligere enn forventet, til tross for at inntektene økte kraftig i fjerde kvartal.

Meta hadde et resultat på 3,67 dollar per aksje i fjorårets siste kvartal. Analytikerne hadde ventet et resultat på 3,84 dollar per aksje, ifølge Refinitivs undersøkelse, skriver CNBC.

Meta-aksjen faller kraftig torsdag, og er ned rundt 24 prosent i 17-tiden.

Ved stengetid onsdag var Meta-aksjen verdt 323 dollar, mens den nå prises til omtrent 245 dollar.

Dermed er 217 milliarder dollar av markedsverdien barbert bort. Det er den kraftigste smellen for markedsverdien til et amerikansk selskap på en dag noensinne, ifølge Bloomberg.

Markedsverdiene som har forsvunnet tilsvarer rundt 1.900 milliarder kroner.

Smellen for Meta-aksjen slår også hardt ut for toppsjef Mark Zuckerbergs personlige nettoformue. Den har falt over 30 milliarder dollar som følge av nedgangen, fra totalt 120,6 milliarder ved stengetid onsdag, skriver Bloomberg.

Akkurat som resten av teksektoren har aksjen falt i starten av 2022, men hentet seg som resten av segmentet inn noe før dagens ras.

– Skuffende resultater sprakk metaverse-boble

Analytikerne til JPMorgan justerte i etterkant av tallslippet ned prismålet på Meta-aksjen 385 dollar til 284 dollar, skriver CNBC. Storbankens analytikerne skriver at Meta «ser en betydelig nedgang i annonseveksten samtidig som de tar fatt på en kostbar, usikker, flerårig overgang til metaverset».

Samtidig som navnebyttet til Meta i høst lanserte selskapet sine langsiktige fremtidsplaner som involverer en virtuell virkelighet på internett.

– Meta-sjefen er kanskje lysten på å lokke verden inn i en alternativ virkelighet, men skuffende resultater i fjerde kvartal sprakk metaverse-boblen hans raskt, sier analytiker Laura Hoy i Hargreaves Lansdown til Reuters.

Sjefstrateg JJ Kinahan i TD Ameritrade peker på Meta og Facebook som et selskap som kan bidra til selvtillit i markedet.

– Det er en veldig utbredt aksje og kjernen av mange porteføljer, så når den har det så tøft rokker det ved den generelle selvtilliten. Spørsmålet er nå om dette er et Meta-spesifikt problem, eller om det kommer til å være et overordnet problem, sier Kinahan til CNBC.

Bred nedgang på Wall Street

Pilene peker også nedover for de amerikanske aksjemarkedene generelt torsdag. Utslaget er størst teknologiindeksen Nasdaq, som trekkes ned av Meta-fallet.

Slik så det ut for de tre toneangivende indeksene rundt klokken 17:

S&P 500 er ned 1,11 prosent

Nasdaq faller 1,86 prosent

Dow Jones er ned 0,58 prosent

Stemningen har vært mer positiv på Wall Street de siste dagene, etter en tung periode etter nyttår. Onsdag ble en ny opptur, med stigning for de tre toneangivende indeksene for fjerde dag på rad.

I Europa har det også vært røde tall på de viktigste børsene torsdag. I Asia endte Nikkei-indeksen i Tokyo ned rundt én prosent tidligere på dagen.