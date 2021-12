Jens Stoltenberg vil bli ny sentralbanksjef

22 personer har søkt jobben som sentralbanksjef etter Øystein Olsen. På listen finnes både Natos generalsekretær og en av Norges Banks visesentralbanksjefer.

HAR SØKT: Jens Stoltenberg har søkt på stillingen som sjef for Norges Bank. Vis mer

Finansdepartementet presenterer nå listen over dem som vil blir Øystein Olsens arvtager som sjef for Norges Bank.

Øystein Olsen meldte tidligere i år han vil gå av i februar neste år. Olsen begynte som sentralbanksjef i januar 2011. Han er nå inne i sin andre åremålsperiode på seks år. Den siste åremålsperioden varte i utgangspunktet til 1. januar 2023.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er blant søkerne.

– Jeg ble kontaktet av Finansdepartementet i november med forespørsel om jeg ville vurdere å søke stillingen. Det har jeg nå gjort, og dette er en jobb jeg er veldig motivert for, sier Jens Stoltenberg i en uttalelse sendt via hans pressekontakt, skriver NTB.

– Jeg har klargjort overfor Finansdepartementet at dersom jeg får stillingen, vil det ikke være mulig for meg å tiltre før min periode i Nato utløper 1. oktober 2022.

Det er Finansdepartementet som har ansvaret for ansettelsen av sentralbanksjefen.

22 personer har søkt stillingen, viser søkerlisten. Av disse er det én kvinne, nåværende visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Dette er hele søkerlisten:

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache var en klar favoritt før søkerlisten ble publisert. Vis mer

Favorittene

Det har aldri tidligere vært en kvinnelig sentralbanksjef. I fjor fikk Norges imidlertid sin første kvinnelige visesentralbanksjef, med ansettelsen av Bache.

Hun er av mange ansett som favoritt til å ta over etter Olsen.

– De fleste holder en knapp Ida Wolden Bache. Jeg tror hun er en veldig god kandidat, og det er på tide at det kommer en kvinnelig sjef for Norges Bank, sa sjeføkonom i Akershus Eiendom, Kari Due-Andresen, til E24 i august.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets pekte også på Wolden Bache. Haugland viste da til at hun nyter respekt på grunn av sin faglige dyktighet, med doktorgrad i samfunnsøkonomi, mange år med praktisk erfaring innenfor pengepolitikk, erfaring fra privat næringsliv og et rykte som en usedvanlig god leder.

Wolden Bache har med tre års avbrudd i Handelsbanken, vært tilknyttet Norges Bank siden 1998 og har hatt flere viktige sjefsjobber der.

Både Haugland og Due-Andresen har også vært nevnt som mulige kandidater.

Blant andre aktører som har vært trukket frem er Amund Holmsen, som siden 2014 har vært ekspedisjonssjef i Finansdepartementets økonomiavdeling. Holmsen har også mange års erfaring på høyt nivå i Norges Bank.

Svein Harald Øygard er også et navn som har dukket opp. Han var statssekretær for Arbeiderpartiet tidlig på 1990-tallet, har vært sentralbanksjef på Island og har jobbet mange år i konsulentselskapet McKinsey. Nå er han styreleder i flyselskapet Norwegian.

Jens Stoltenberg fikk mye oppmerksomhet da han ble trukket frem som kandidat. Hans tette bånd til statsminister Jonas Gahr Støre har ført til at sistnevnte tidligere har varslet at han ville melde seg inhabil dersom Stoltenberg søkte. Stoltenberg skal etter planen slutte som sjef for Nato neste år.

Departementet har tidligere uttalt at utnevnelsen trolig vil skje tidlig i 2022.