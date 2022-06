NHO varsler lockout i konflikten med flyteknikerne

NHO og NHO Luftfart varsler lockout i konflikten med flyteknikerne. Lockouten trer i kraft natt til søndag.

Det skriver NHO i en pressemelding.

– Lockout er et virkemiddel vi svært sjeldent benytter. Men NHO er nødt til å svare når et lite, frittstående forbund har fremmet et ekstremt lønnskrav, langt utover det man har blitt enig med andre yrkesgrupper om, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

– I en konflikt er lockout det eneste virkemiddelet arbeidsgivere har, og vi gjør dette for å få flyteknikerne tilbake til forhandlingsbordet. Når flyteknikerne har så urealistiske krav, mener vi det er riktig at alle medlemmene til NFO er en del av konflikten, sier Almlid.

Lockout innebærer at arbeidgiversiden nekter ansatte å gå på jobb.

Lørdag morgen ble det brudd i forhandlingene mellom Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart. Dermed var streiken et faktum.

Senere har streiken blitt trappet opp, og partene har virket å stå langt fra hverandre. Senest mandag kveld varslet NFO en ny opptrapping av streiken fra natt til lørdag.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med NFO som foreløpig ikke har besvart vår henvendelse.

– Nødvendig

Torbjørn Lothe, leder for NHO Luftfart, sier til E24 at bakgrunnen for lockouten er at konflikten står bom fast.

– Vi har hatt ekstreme krav til øktlønn og det har vedvart siden mai. Det har gått gjennom mekling og vi har hatt tre opptrappinger. Skadevirkningene har vært betydelige og er økende, sier Lothe.

– Og da har vi ett virkemiddel igjen, og det er lockout. På samme måte som arbeidstakere kan ta ut streik, kan arbeidsgiver ta ut lockout, sier han.

– I går kveld spurte E24 om lockout var aktuelt. Da var svaret nei. Hva har skjedd siden i går?

– En konflikt modnes. Vi vurdere utviklingen fra time til time, og nå har vi konkludert med at lockout er det riktige, sier Lothe.

– Er lockout et ekstremt virkemiddel?

– Det er ikke et ekstremt virekemiddel. Det er et virkemiddel som er nødvendig, sier han.

NHO Luftfart-lederen mener kravene til NFO ligger skyhøyt over det de andre har fått, og at NFO på den måten setter spillereglene for lønnsforhandliger i spill.

– Flyteknikere som ikke er med i en større hovedsammenslutning, spiller ikke på lag med resten av det norske arbeidslivet, sier han.

Lothe håper nå at de realitetsorienterer seg selv og tar kontakt med NHO Luftfart og diskuterer innenfor de rammene som alle andre gjør.