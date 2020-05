Sats gikk på corona-smell: Mistet 20.000 kunder i april alene

Et av få selskaper på Oslo Børs som er pålagt stenging i Norge er Sats. Det vises i kvartalsrapporten.

Sats har nå vært stengt i Danmark og Norge siden midten av mars. I Sverige og Finland har senterne åpnet igjen. Vis mer Pål A Solheimsnes / E24

Publisert: Oppdatert: 12. mai 2020 07:54 , Publisert: 12. mai 2020 07:33

Treningssenterbransjen har meldt om at mange medlemmer har avsluttet sine medlemskap som følge av viruskrusen. Svaret for Sats er at brukerbasen har krympet med ett prosent det siste kvartalet.

Samtidig rapporterer kjeden at man har mistet 20.000 kunder siden 31. mars, som selskapet sier stammer fra kunder som kansellerte medlemskapet etter man åpnet i Finland og Sverige.

Selskapet forventer at det samme vil skje i Norge og Danmark når man etter hvert åpner.

Selskapet tapte 34 millioner kroner i første kvartal, viser den ferske kvartalsrapporten. Det er ned fra et resultatet før skatt på 80 millioner til samme tid i fjor.

Omsetningen endte på 990 millioner kroner, ned fra 1,01 milliarder til samme tid i 2019.

«Brenner av» 15 millioner i uken

Treningsgiganten er ikke redd for likviditetsproblemer, men rapporterer om at den ukentlige kontantbruken (cash burn) vil øke med 15 millioner kroner så lenge klubbene i Norge og Danmark holder stengt.

Til tross for nedstengingen i Norge, leverer virksomheten her til lands et overskudd på ni millioner kroner av en omsetning på 345 millioner kroner.

I Danmark, som er selskapets ferskeste virksomhet, og som man fremdeles jobber med å gjøre lønnsomt, er underskuddet på 103 millioner kroner, av en omsetning på 106 millioner.

Forskjellig tilnærming til viruset

Treningskjeden har gitt enkelte indikasjoner på hvilke økonomiske konsekvenser nedstengningen vil gi, da selskapet i midten av mars sa at full stenging i alle markeder i to uker vil påvirke driftsresultatet med 150 millioner kroner.

Nå har Sats hatt stengt i Norge siden 12. mars, og treningskjempen vil i kvartalspresentasjonen gi innsikt i guidingen for tiden fremover.

I Sverige og Finland har kjeden nå åpnet sine sentre igjen, men i Norge og Danmark har myndighetene vært lite villige til å åpne opp igjen for treningsbransjen, med en bekymring for smitte i garderobene, men har nå her til lands en intensjon om å åpne igjen 15. juni.

Så langt i år er aksjen ned 21,15 prosent til 17,88 kroner ved stenging mandag ettermiddag, og over ett års tid er den ned 30,70 prosent.

Saken oppdateres.