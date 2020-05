Resultatras for Elkem – opprettholder utbytte

Coronakrisen førte til utfordringer for selskapet i første kvartal. Selskapet opprettholder utbytteforslaget tross høy usikkerhet fremover.

Vis mer Heiko Junge

Infront TDN Direkt

Martin Hagh Høgseth

Publisert: Publisert: 8. mai 2020 07:53

Elkem fikk et resultat på 364 millioner kroner før skatt i første kvartal 2020, sammenlignet med et resultat før skatt på 640 millioner kroner i samme periode året før.

Det går frem av selskapets kvartalsrapport fredag.

Brutto driftsresultat (ebitda) ble 590 millioner kroner i første kvartal 2020, mot en 852 millioner kroner de første tre månedene av fjoråret. Det var likevel en forbedring på en halv milliard sammenlignet fjerde kvartal.

– Elkem opprettholdt stabil drift og finansielle resultater i første kvartal sammenlignet med kvartalet før, tross noen forstyrrelser som følge av covid-19-restriksjoner og et utfordrende marked, sier Elkems konsernsjef Michael Koenig i en kommentar.

Les på E24+ (for abonnenter) Tina Bru frykter at grønne prosjekter blir taper i oljekrisen

Opprettholder utbytte

Totale driftsinntekter var 5,8 milliarder kroner i perioden, en nedgang på rundt 30 millioner kroner fra året før.

«Ledelsen og styret har nøye vurdert utbyttet for 2019, og har besluttet å opprettholde forslaget på 0,60 kroner per aksje», skriver selskapet.

Selskapet ble tidlig påvirket av coronakrisen ettersom selskapet har stor tilstedeværelse i Kina. Konsernsjef Koenig sier i en kommentar at etter utfordringer i Kina i februar, var det stort sett normal drift i landet i mars.

– Utenfor Kina har produksjonen stort sett vært normal, sier Koenig.

Elkem fikk et smittetilfelle på hovedkontoret i Oslo i mars, noe som førte til at selskapet måtte stenge ned hovedkontoret. Det førte til at Koenig måtte styre over 6.200 ansatte hjemmefra.

Les også Elkem-sjefen om coronaviruset: – Grunn til å være bekymret

Høy usikkerhet fremover

Utsiktene til Elkem er karakterisert av høy grad av usikkerhet, opplyser selskapet.

Elkem skriver imidlertid samtidig at de har en sterk posisjon når det gjelder å møte utfordringene fremover; konkurransedyktige lave kostnadsposisjoner, en diversifisert produktportefølje, bredt geografisk fotavtrykk og en robust økonomisk stilling.

«DMC-prisene i Kina er for tiden på lave nivåer, men salgsprisene for spesialprodukter holder seg stabile. Den samlede etterspørselsutviklingen er usikker og vil avhenge av størrelsen og effekten av den forventede globale økonomisk nedgangen, som påvirker sektorer som f.eks. konstruksjon og bilindustri», skriver selskapet.

Silisium- og ferrosilisiummarkedene påvirkes av produksjonsstoppene i bilindustrien i USA og Europa. Omfanget og varigheten av disse produksjonsstoppene er usikker.

Markedet for karbonmaterialer kan avta på grunn av lavere industriell aktivitet, opplyser selskapet i kvartalsrapporten.