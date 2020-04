Mandag stupte oljeprisen under null. Om 30 dager kan det skje igjen

Mandag falt prisen på USA-lettolje for leveranse i mai til minus 40 dollar fatet. Fulle lagre gjør at det kan gjenta seg om én måned. – Det er absolutt en mulighet, sier Rystad-analytiker Louise Dickson.

21. april 2020

Prisen på amerikansk lettolje (WTI) for leveranse i neste måned endte mandagen på minus 37 dollar fatet, et fall på rundt 56 dollar fatet.

Det betyr at noen aktører som satt på kontrakter for leveranse av olje i mai, måtte betale for å komme seg ut av disse kontraktene.

– Vi hadde ventet å se negative priser, men vi trodde ikke at prisen ville komme helt ned i minus 40 dollar fatet, sier oljeanalytiker Louise Dickson i Rystad Energy til E24.

Blant årsakene til det usedvanlige fallet er en bekymring for at oljelagrene i USA snart er fulle. Aktører som fortsatt sitter på ledig lagerkapasitet, kan kreve prisavslag eller til og med betaling for å ta mot denne oljen.

Rystad Energy anslår at oljemarkedet har en overkapasitet på 20 millioner fat per dag i snitt for andre kvartal. En EIA-rapport sa i forrige uke at lagrene i USA hadde steget med 19,3 millioner fat.

– Dette ble et signal til markedene om at lagrene vil fylles opp i løpet av mai, sier Dickson.

– Få kjøpere

Rystad-analytikeren tror mange investorer har kjøpt børshandlede fond (ETF-er) innen olje etter den siste tidens prisfall, i håp om å kunne hente ut en gevinst når oljeprisene etter hvert stiger igjen.

Men handel med olje er ikke fullt så enkelt.

– Trolig forstod de ikke helt mekanismene i oljemarkedet. De som sitter igjen med papirposisjoner i oljemarkedet på slutten av måneden må rullere disse til neste måned hvis de skal unngå å få levert oljen fysisk, sier Dickson.

– Selv om store oljeoperatører har egne lagre, gjelder ikke det alle produsenter. Da disse aktørene skulle kvitte seg med maikontraktene, var det få kjøpere. Derfor falt prisen helt til de måtte betale for å kvitte seg med oljen, sier hun.

Oljekontrakter for fremtidig leveranse: Mange tror at man kan kjøpe olje billig og så selge den igjen når prisen har steget, men et marked for fysiske råvarer er ikke så enkelt. Mot slutten av hver måned må investorer som har kjøpt olje for leveranse frem i tid, rullere kontrakten til neste måned. Hvis de ikke gjør det, må de ta i mot leveransen av den fysiske oljen. Da trenger de et sted å lagre den, noe de færreste finansielle aktører har. Tirsdag utløper kontrakten for WTI-olje med leveranse i mai. Mandag forsøkte trolig investorer og børshandlede fond å rullere disse kontraktene, for å oppdage at svært få ønsket å kjøpe olje med leveranse i mai. Vanligvis er en slik rullering en ikke-hendelse, men for tiden er det kraftig overkapasitet i oljemarkedet. Det er ventet stor mangel på lagerplass ved leveransepunktet i Cushing, Oklahoma, som kan være fullt i løpet av mai. Så langt er det få aktører som sitter på ledig lagerkapasitet og har ønske om å kjøpe olje for leveranse i mai. Det har gitt kraftige prisavslag, og til at de har fått betalt for å overta kontraktene. Fortsetter overkapasiteten i oljemarkedet, vil all lagerkapasitet etter hvert være brukt opp. Da har ikke oljeprodusentene noe annet alternativ enn å stenge ned produksjon. Vis mer vg-expand-down

– Markedet kan puste ut

Rystad Energy-analytikeren sier at det fortsatt er noen aktører igjen som sitter på kontrakter for olje med leveranse i mai, som de må kvitte seg med. Handelen i maikontrakten avsluttes imidlertid tirsdag.

– Da tror jeg markedet vil kunne puste ut, og det blir litt mindre panikk, sier hun.

Dickson tror junikontrakten vil handle på 15 til 20 dollar fatet på kort sikt. Men det er en fare for negative priser også for olje med leveranse i juni når man nærmer seg utløpet for denne oljekontrakten om en måned, påpeker hun.

– Gitt markedets traumer de siste dagene tror jeg vi vil se fortsatt press nedover på junikontrakten. Men hvis produksjonen blir kuttet, vil det kunne bidra til å holde oljeprisene oppe. Opec har også lovet produksjonskutt, men det vil ta tid før dette vises i rapporteringen og får effekt på markedet, sier hun.

- Kan det bli negative priser også på junikontrakten, når den nærmer seg rullering?

– Det er absolutt en mulighet. Men før vi kommer dit må vi høre fra Opec, Saudi-Arabia og hva produsentene i Texas vil gjøre. Hvis USA kutter produksjonen, kan kanskje junikontrakten unngå å bli negativ, sier hun.

– Vil se noen begrensninger

Det som kan tvinge frem produksjonskutt blant amerikanske produsenter, er hvis tankene i Cushing blir helt fulle. En rekke rørledninger fører til dette knutepunktet for oljebransjen.

– Etter våre anslag er det ganske fullt i Cushing. Vi tror at det er rundt 21 millioner fat igjen i lagringskapasitet. USA produserer millioner av fat per dag, og selv om ikke alt går inn i Cushing, kan lagrene her bli fylt opp i løpet av midten av mai, sier Dickson.

– Hva skjer med produksjonen da?

– Vi vil se noen begrensninger i produksjonen i USA. Vi har ikke kommet med noe anslag ennå, men vi jobber med det, sier hun.

Tirsdag falt nordsjøoljen Brent med rundt 30 prosent til like over 18 dollar fatet, trolig av frykt for at fulle oljelagre etter hvert kan ramme også resten av verden.

Oljemarkedet er tydelig nervøst, og etter kort tid steg prisen på nordsjøolje igjen til over 20 dollar fatet.

Tror ikke på negativ Brent-pris

Dickson tror ikke nordsjøoljen Brent vil ende opp med negative priser, selv om lagrene globalt skulle fortsette å fylles opp.

– Det er mulig, men det er mindre sannsynlig. Årsaken er at det er mer fleksible lagringsmuligheter offshore enn for eksempel på land i USA, sier hun.

Hvis noe lignende skal skje med Brent, må enten lagringsmulighetene i Nordsjøen begynne å fylle seg opp, eller så må aktører med ekstra lagermuligheter utnytte sin posisjon for å presse prisene nedover, påpeker hun.

Hun tror Brent-prisen kan komme til å flørte med 10 dollar fatet hvis det er tegn til at Opec+-gruppens planlagte kutt på rundt 10 millioner fat per dag ikke blir gjennomført ordentlig.

– Men vi venter ikke varig lave priser på 10 dollar fatet, vi tror markedet bare trenger å røre det nivået før det blir noen nedstengninger, sier hun.

– En bemerkelsesverdig dag

Analytikerne i Wood Mackenzie hadde et ekstraordinært nettmøte mandag kveld, etter den dramatiske utviklingen i oljemarkedet i USA.

– Det har vært en bemerkelsesverdig dag i markedet. Ordet «enestående» blir trolig brukt litt for ofte, men dette er virkelig en enestående dag, med negative priser på WTI for fremtidig leveranse for første gang noensinne, sa New York-baserte Ed Crooks i Wood Mackenzie på seminaret.

– På det laveste lå oljen på minus 37 dollar fatet. Det er ekstraordinære tall vi ser, sa han.