AFP: Tidligere Wirecard-sjef arrestert

Tidligere toppsjef Markus Braun i betalingsselskapet Wirecard er arrestert, opplyser tysk påtalemyndighet til nyhetsbyrået AFP.

Wirecards toppsjef Markus Braun fotografert under en presentasjon i 2019. Vis mer PHILIPP GUELLAND / EPA/NTB Scanpix

Publisert: Oppdatert: 23. juni 2020 10:33 , Publisert: 23. juni 2020 10:16

Fredag forlot Wirecards toppsjef Markus Braun, som også har vært selskapets største aksjonær, sin stilling på dagen etter rundt 20 år i selskapet.

Ifølge den tyske avisen Handelsblatt overga Braun seg til politiet mandag kveld.

Wirecard har de siste årene blitt møtt med flere anklager om uregelmessigheter i regnskapet.

Milliarder «forduftet»

Selskapet meldte forrige uke at om lag en fjerdedel av kontanter i balansen, på 1,9 milliarder euro har «forduftet». Beløpet tilsvarer rundt 20 milliarder kroner.

I utgangspunktet viste selskapet til at de forsvunne milliardene var plassert i de to filippinske bankene BDO Unibank og Bank of the Phillipine Islands.

Begge bankene har imidlertid avvist at de har Wirecard som kunde. I en melding natt til mandag skrev selskapet at de 1,9 milliarder euroene som er forsvunnet sannsynligvis ikke eksisterer.

Etterforskes

Den tyske føderale finanstilsynsmyndigheten BaFin etterforsker Wirecard for tre forhold som gjelder markedsmanipulering og ledelsens egnethet.

De forsvunne 1,9 milliard euroene har gjort at revisoren EY nekter å signere fjorårets regnskap, og at selskapets fremleggelse av 2019-resultatet har blitt utsatt på ubestemt tid. Også resultatet for første kvartal, samt prognosene for 2020, er utsatt.

Finanstilsynsmyndigheten i Tyskland har ifølge Bloomberg bekreftet at de forsvunne milliardene blir en del av den allerede pågående etterforskningen.

Torsdag ble selskapets operative direktør (COO) Jan Marsalek suspendert frem til 30. juni.

Aksjen steg umiddelbart 19 prosent etter nyheten om pågripelsen. Kort tid senere har oppgangen dempet seg noe. Aksjen ligger i skrivende stund opp 13 prosent.

