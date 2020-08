Pengene fosset inn i tankrederier: – Det svinger jo voldsomt

Fredrikstad-investor Haakon Sæter har solgt seg ut av Frontline, men satser fortsatt på Arne Fredlys Hunter. Begge rederiene leverte store overskudd, men høsten vil bli tung, venter analytiker.

MILLIARDOVERSKUDD: Frontline hadde den høyeste inntjeningen på over ti år i første halvår. Her et tankskip som legger til i havnen Qingdao i Kina. Vis mer STR / AFP

Publisert: Publisert: 27. august 2020 14:01

– Begge er veldig spennende selskaper, som jeg antar sikret mye av de høye ratene fra første kvartal fremover. Det var tank som var vinneren da corona var som verst, men det svinger jo voldsomt, sier Sæter til E24.

Tankrederiene Frontline og Hunter Group leverte sine resultatregnskaper for andre kvartal torsdag morgen. Inntjeningen til skipene var historisk høy i deler av første halvår, men spotmarkedet har deretter falt kraftig.

Satser på Hunter-aksjen

Fredrikstad-investoren, som er blant de mest aktive privatinvestorene på Oslo Børs, puttet noe av pengene sine i Frontline da skipenes inntjening var svært høy tidligere i år, men solgte seg ut for rundt en måned siden, opplyser han.

Frontline-kursen nådde over 120 kroner på det høyeste i slutten av april, men har falt 38 prosent fra toppen.

Sæter er imidlertid fortsatt eksponert mot tanksektoren gjennom investeringer i Arne Fredlys Hunter Group. Gjennom investeringsselskapene Six-Seven og Silvercoin Industries eier han nær 1,8 millioner aksjer verdt 6,4 millioner kroner.

Han forklarer posisjonen i Hunter slik:

– Jeg synes det er et spennende selskap fordi det er så lave kostnader der. Hvis du ser på totale kostnader, så er de veldig lave. Og det er mye i shipping med høye kostnader.

Tror du de sterke resultatene for tankrederiene i andre kvartal er priset inn i aksjene?

– Det er vanskelig å si. Det kan hende man nå ser på 2021, sier Sæter.

Tallslippet til John Fredriksen-dominerte Frontline viste et overskudd på på 1,8 milliarder kroner i kvartalet, mens Hunter Group tjente 18,8 millioner dollar etter skatt, 167 millioner kroner.

Venter tung høst og sterkt marked i 2021

Tidligere i år bidro blant annet høy etterspørsel etter tankskip for oljelagring til høye dagrater, men markedet for oljefrakt har falt tungt etter at Opec skrudde igjen kranene på grunn av kraftig fall i oljeetterspørselen.

Begge selskapene uttrykker likevel en viss optimisme i sine rapporter, og peker blant annet på at oljeetterspørselen har begynt å stige igjen samtidig som flåteveksten er lav – to faktorer som er positive for tankmarkedet.

Analytiker Frode Mørkedal i Clarksons Platou Securities forteller at rundt 18 prosent av den globale stortankflåten bundet opp i dag – enten fordi skipene blir brukt som flytende oljelager eller ligger i havn.

Disse skipene vil etter hvert komme tilbake i markedet, en negativ faktor for balansen mellom tilbud og etterspørsel, men samtidig ventes det at Opec vil åpne kranene igjen, som vil være positivt for etterspørselen etter fraktskip, påpeker analytikeren.

Estimatet fra det amerikanske energidepartementet er at Opec-produksjonen vil stige gradvis fra 23 millioner fat per dag i juli til noe under 30 millioner fat per dag neste vår – omtrent det samme nivået som før kuttene.

Det store spørsmålet er hva som skjer først, mener Mørkedal.

– Vi er ved et veiskille, sier han.

– Mest sannsynlig kommer en periode med lagertrekk først, flytende lager går ned, ratene blir svake en periode. Og så går markedet opp igjen etter hvert som Opec begynner å pumpe mer, tror analytikeren.

Mørkedal venter at høsten blir tung for tankrederiene, før markedet tar seg opp igjen neste år.

– Jeg tror det blir en svak høst med veldig dårlige rater, og så kommer forhåpentligvis oljeproduksjonen tilbake som forventet. På sikt blir det greit – jeg tror 2021 kan bli et veldig bra marked når du ser denne produksjonsøkningen.

