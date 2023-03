Milliardsmell etter brudd med Kanye

Bjørn Guldens Adidas nedjusterer forventningene etter bruddet med Yeezy.

KUTTET: Samarbeidet mellom Kanye West og Adidas ble avbrutt etter flere antisemittiske ytringer fra West.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger

Sportsutstyrsleverandøren tror 2023 blir et år preget av omstilling. I sin årsrapport for 2022 foreslår de nå lavere utbytte etter at inntjeningene har lidd blant annet av at selskapet kuttet samarbeidet med Kanye Wests skomerke Yeezy.

Selskapet har tidligere anslått at en salgsstopp av Yeezy-kolleksjonen vil koste opp mot 1,2 milliarder euro, tilsvarende 13 milliarder kroner, i tapte inntekter i 2023.

Samarbeidet mellom Adidas og Yeezy er avsluttet.

Adidas valgte å bryte samarbeidet med Kanye West etter at rapperen i fjor kom med gjentatte antisemittiske ytringer.

Selskapet eier fortsatt rettighetene til Yeezy-kolleksjonen, men vil ikke selge skoene.

I årsrapporten skriver Adidas at de hadde et negativt driftsresultat på 724 millioner euro, eller 8 milliarder kroner, i fjerde kvartal. Fjoråret endte med et driftsunderskudd på 7,5 milliarder kroner.

Adidas ser for seg et omsetningstap på rundt 10 prosent det neste året.

DIREKTØR: Bjørn Gulden er sjef i Adidas. Tidligere hadde han en lederrolle i Puma.

Norske Bjørn Gulden tok over som direktør i selskapet i januar. Han sier i rapporten at de tror de kan bli lønnsomme igjen i 2024.

– Vi må redusere varelageret og ha mindre tilbud. Da kan vi begynne å bygge en lønnsom forretning i 2024, sier Gulden.