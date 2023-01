Fyller flyene med charterturister for å sikre inntekter: – Vi er optimister

Flyr sikrer inntekter på 120 millioner kroner ved å fly charterturister i sommer. Selskapet mener det reduserer risiko.

Et Flyr-fly tar av fra Oslo Lufthavn Gardermoen i juni, 2021.

Mandag varslet Flyr å ha inngått en intensjonsavtale med en ukjent tredjepart om charteroppdrag for minst 90 millioner kroner mellom mai og oktober.

I forrige uke valgte også Flyr å sikre deler av sommerkapasiteten ved å inngå en avtale med Ving om å frakte charterturister til destinasjoner i Middelhavet og på Kanariøyene. Avtalen har en verdi på rundt 30 millioner kroner.

– Ved å selge kapasitet reduserer vi risiko, fordi det gir oss en garantert inntekt, sier Flyrs kommunikasjonsdirektør, Lasse Sandaker- Nielsen, til E24.

– Utfordrende

Det er ingen hemmelighet at luftfarten taper penger gjennom vintersesongen, og at sommersesongen er kritisk for lønnsomheten.

Flyr valgte foran årets vintersesong å sette halvparten av flåten på bakken, og permittere rundt 100 ansatte.

Flyr-sjef Brede Huser (t.v.) og Lasse Sandaker-Nielsen, Flyrs direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon.

Selskapet hentet også inn rundt 235 millioner kroner netto fra utvalgte investorer, som første ledd i en plan for å sikre 700 millioner kroner i ny kapital. Den første delen holder kun til utgangen av mars, ifølge Flyr.

– Det er de neste fire-fem månedene som blir utfordrende for oss, sa Flyr-sjef Brede Huser til E24 i slutten av november.

Med et stort kontantforbruk og en utestående CO₂-utslippsregning på 125 millioner kroner for 2022 som forfaller i april, er Flyr avhengig av flere reisende, høyere priser og en god sommer for å lykkes.

– Kan dere garantere at dere kommer dere igjennom sommeren?

– Vi har klokkertro på at vi skal komme oss gjennom den utfordrende perioden, slik at vi er tilbake for fullt til våren og sommeren. Vi ser også at salget går bra om dagen, så vi er optimister, sier Sandaker-Nielsen til E24.

– Lukrativt

Flyr skal i sommer fly fem ruter for Ving; Oslo- Chania (Kreta), Oslo-Tenerife, Stavanger – Palma (Mallorca), Trondheim – Palma, og Bodø – Palma.

Knapphet på fly og leveringsproblemer fra Boeing og Airbus gjør vilkårene attraktive, ifølge Sandaker-Nielsen.

– Vi ser at det er stor interesse for kapasitet for andre, både fra charterselskaper og andre flyselskaper, og at det er et ganske lukrativt marked for oss, sier kommunikasjonstoppen.

Han legger til at Flyr også har utført charteroppdrag for andre enn Ving i løpet av høsten og vinteren.

Tøff norsk innenriks

Flyrs «nye forretningsmodell» innebærer at selskapet vil tilby flyginger til andre flyselskaper i perioder med lavere etterspørsel og tilfeller der det gir en merverdi, ifølge pressemeldingen fra Ving-avtalen.

Flyr har samtidig redusert rutetilbudet i Norge betydelig. I vinter flys det primært tur-retur Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim i helgene.

I november og desember har Flyr kun hatt 4–6 fly av en flåte på 12 fly i drift, og i snitt har rundt en fjerdedel av setene vært ledige. Flyr-toppen er optimistisk, men erkjenner at det er tøff konkurranse.

– Norsk innenriks har vært utfordrende gjennom høsten og vinteren, og det er feriedestinasjoner ved Middelhavet og europeiske storbyer vi har hatt størst suksess med. Det ser vi også i bookingen mot sommeren, sier Sandaker-Nielsen.

– Forpliktet

Vings Norgessjef, Mari-Anne Zachrisson, er svært tilfreds med Flyr-avtalen. Hun viser til at Ving alltid har brukt tredjepartsløsninger, i tillegg til flyginger gjennom sitt eget Sunclass Airlines.

Senest lørdag stilte Flyr opp da Ving var i beit for en rask løsning. Flyselskapet besørget da en tur-retur-reise til Kanariøyene med fullt mannskap, ifølge henne.

– Vi er alltid i kontakt med våre samarbeidspartnere, og mange ganger handler det om hvem som har kapasitet, det være seg som i helgen eller om sommeren for en lengre periode, sier Zachrisson til E24.

Ving-sjefen er ikke bekymret for om Flyr vil kunne oppfylle sommerens avtale. Det skal heller ikke Vings kunder være, ifølge henne.

– Pakkereiseloven sikrer at gjestene alltid skal få det man har bestilt. Vi er forpliktet til å skaffe alternativer skulle fly, hotell eller andre deler av pakketuren endre seg. Det oppdraget tar vi veldig alvorlig, og vi skal levere det produktet som vi har lovet gjestene, sier hun.

