Finanstilsynet ber bankene være forsiktig med utbyttebetaling

– Høy gjeld i norske husholdninger og høye bolig- og næringseiendomspriser utgjør de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet, påpeker tilsynet i en fersk rapport.

Avdelingsdirektør Per Mathis Kongsrud og seksjonssjef Thea Birkeland Kloster presenterer Finanstilsynets halvårlige rapport Finansielt utsyn. Bildet er fra en tidligere anledning.

Saken oppdateres

Høy gjeld og høye bolig- og næringseiendomspriser er fortsatt de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet, skriver Finanstilsynet i sin halvårlige rapport Finansielt utsyn.

– Norske banker er særlig utsatt i et scenario med økonomisk tilbakeslag, renteoppgang og krakk i eiendomsmarkedene, sier direktør for digitalisering og analyse i Finanstilsynet Per Mathis Kongsrud.

– Finanstilsynet forventer at norske banker utviser forsiktighet i utbyttebetalinger og eventuelle tilbakekjøp av egne aksjer, sier han videre.

Han viser til at det er stor økonomisk og finansiell usikkerhet, og at bankene i en slik situasjon heller bør sørge for å oppfylle kapitalkravene om med god margin.

– Utsatt ved ytterligere renteoppgang

Tilsynets analyse viser at mange næringseiendomsselskaper vil rammes hardt av renteøkninger, lavere leieinntekter og reduserte eiendomsverdier. Det vil igjen kunne gå hardt utover norske banker, som har store utlån til næringseiendomsselskaper.

– Kraftig renteoppgang og økte risikopremier kan føre til et betydelig prisfall på næringseiendom og økt kredittrisiko for bankene. Det er mye gjeld i næringseiendomsselskapene som forfaller de neste årene, og refinansieringsrisikoen er betydelig, sier Kongsrud.

Selv om norske banker er solide, er det ifølge tilsynet betydelig risiko for et økonomisk tilbakeslag kombinert med vedvarende høy inflasjon, såkalt stagflasjon.

– En slik utvikling internasjonalt kan gi store tap og uro i finansmarkedene.

Tilsynet har i mange år advart mot konsekvensene av det høye gjeldsnivået i Norge kombinert med høye priser på både privatboliger og næringseiendom.

Til tross for en rekke rentehevinger til det høyeste nivået på 15 år, har boligprisene holdt seg forbausende godt oppe.

– Økt rentenivå har gitt en betydelig økt rentebelastning for husholdningene. Med høy gjeld er mange husholdninger utsatt ved ytterligere renteoppgang, inntektsbortfall eller fall i boligprisene, sier Kongsrud.

Tilsynet understreker at norske privatpersoners gjeldsbelastning er høy både historisk og sammenlignet med andre land.