Carlsen på børs – nå er Play Magnus verdt 1,1 milliard

OSLO BØRS (VG) Magnus Carlsen (29) la 120.000 kroner inn i et selskap som fikk navnet Play Magnus. Når de syv år senere går på børs, betyr det at verdien er omtrent 1,1 milliard kroner.

OSLO BØRS: Med navnet Play Magnus Group går selskapet som Magnus Carlsen var med på å stifte for syv år siden, denne uken på børs.

Vi skylder å legge til at de 120.000 kronene ga Carlsen 60 prosent eierandel i selskapet, som altså hadde en samlet aksjekapital på 200.000 kroner den gang.

Etter børsnoteringen sitter verdensmesteren igjen med 10 prosent av aksjene – og verdien av dem er rundt 110 mill. kroner. Det betyr igjen at sjakkprofilen trolig er god for rundt 200 mill. nå, blant annet gjennom eiendom, tidligere aksjesalg og aksjer.

– Jeg hjelper når jeg kan og når jeg trengs, men det er ikke jeg som skal fortelle hvor dette selskapet skal være om ti år, sier Carlsen beskjedent når vi treffer ham sammen med de to andre grunnleggerne, hans eksmanager Espen Agdestein og mannen som hadde ideen, Anders Brandt, i Oslo Børs’ ærverdige lokaler.

GRÜNDERE: Det var disse tre som grunnla Play Magnus i 2013: Fra v. Espen Agdestein, Magnus Carlsen og Anders Brandt. Her er de inne i lokalene på Oslo Børs – verdensmesteren med den kjente bjellen i hånden.

Til børsnoteringen har de hentet inn 300 nye millioner kroner til selskapet (pluss 150 mill. ved at tidligere eiere har solgt seg ned). Magnus Carlsen selv har solgt aksjer for 25 millioner – men har altså fortsatt aksjer for 110 millioner.

– Hvordan føles det å ha et børsnotert selskap med ditt eget navn på?

– Jeg har ikke tenkt så mye over det, men det er definitivt en milepæl i selskapets historie, svarer sjakkens store stjerne.

– Det er massivt å hente inn 300 millioner. Sjakk har riktignok alltid vært stort, men nå går utviklingen raskt digitalt – og med corona-smitten enda raskere. Der er vi nå godt posisjonert. Det er aldri gjort så store investeringer i sjakk som det vi gjør nå, sier Espen Agdestein, på plass ved Carlsens side.

Alltid realistiske og dønn ærlige Magnus Carlsen mener at det ikke har vært umulig å forutse suksessen.

– Men det har vært at det har vært en sterk vekst spesielt de siste årene.

Play Magnus Group har mer enn 3 millioner registrerte brukere på tvers av plattformene og omtrent 35.000 månedlige betalende kunder over hele verden. Agdestein forteller at den årlige omsetningen nå ligger på rundt syv mill. dollar (76 mill. kroner), og at veksten er stor.

– Dette hadde selvfølgelig ikke vært mulig uten Magnus – og hans bravader ved sjakkbrettet, sier Anders Brandt.

– Han har vært en døråpner og en god ambassadør for selskapet.

I corona-perioden har de hatt en serie turneringer med Carlsens navn, og nå lanserer de en ny serie med turneringer – som skal gå over det neste året.

– Vi kommer til å holde på hurtigsjakk, sier Carlsen, som innrømmer at han har en viktig finger med i spillet når det gjelder å finne de rette turneringskonseptene.

– Vi har kommet til at hurtigsjakk passer bedre over nett enn langsjakk. Langsjakk på brettet er gøy og vil selvfølgelig best -men det er morsomt å se at kvaliteten på nettspillet blir høyere og høyere. Det skal være mulig å spille like bra digitalt som over brettet.

– Publikum elsker at de kommer så nært innpå spillerne digitalt, sier Agdestein.

– Føles det ubehagelig, spør vi Carlsen?

– Nei, absolutt ikke. Når du sitter det, tenker du ikke hva folk får med seg.

– Hvordan skal du investere de 25 millionene du nå har frigjort ved å selge deg ned i Play Magnus?

– Da må jeg bare henvise til daglig leder, Henrik Carlsen, smiler verdensmesteren – og fastslår at det altså er faren som styrer kontoene i Magnus Chess, der han har samlet sin virksomhet. Sjakkstjernen eier 85 prosent av aksjene i dette selskapet, faren 15 prosent. Privat har Magnus Carlsen investert i et hus i Holmenkollen til rundt 20 millioner og en leilighet på Tjuvholmen til omtrent samme prisen.

Med eiendom for 40 millioner, en aksjepost i Play Magnus til 110 millioner, nylig salg av aksjer i Play Magnus for 25 millioner, samt verdiene i Magnus Chess, betyr det at Carlsen nå trolig er god for 200 millioner kroner.

Og Play Magnus har definitivt ikke planer om at aksjekursen skal gå nedover i årene. Planene er store. Adm. direktør Andreas Thome sier til VG:

– Vi kunne ha tjent penger allerede nå, men vi velger å vokse. Målet er en omsetning på 60 millioner dollar i 2025, sier Thome. Det tilsvarer altså godt over en halv milliard kroner.

– Vi tror vi har unike produkter å tilby. Sjakk passer perfekt for nettet. Nå skal vi styrke markedsføringen, vi skal kanskje gjøre noen flere oppkjøp, og vi tenker å komme på flere språk, forteller Andreas Thome.

Til nå har USA og Europa vært de store markedene. Men sjakkinteressen er enorm i Russland og India, og på god vei også i Kina.

– Vi har allerede sendinger fra turneringer på mange språk på chess24.com, men vi tenker å tilby også sjakklæring på flere språk, sier sjefen for Play Magnus.

Noen spør seg om Magnus Carlsen på denne måten får for stor makt i sjakken i verden. Styreleder Anders Brandt svarer:

– Magnus har alltid vært opptatt av fair play, så jeg tror ikke det er noen fare. Magnus har revolusjonert sjakksporten, og jeg vet at de andre spillerne også synes det er flott.

– Sjakksporten har tidligere hatt trøbbel med å tiltrekke seg et stort publikum. Under Magnus, og med norske medier som VG, NRK og TV 2, har dette endret seg. Vi i Play Magnus vil utvikle sporten enda mer, og det vil også føre til at flere i verden kan leve av å være sjakkspillere, sier Andreas Thome.

Også den nye turneringsserien som nå skal lanseres, baserer seg på det som i sjakk heter «match», altså at spillerne i løpet av dagen spiller flere partier og der den som har vunnet flest partier, er seierherren.

– Det gir mange opp- og nedturer hver dag og tar mer på for oss spillere. Men både vi og publikum merker at det blir mye mer element av sport i det, mener Magnus Carlsen.

Investorene har i hvert fall troen. Det amerikanske hedgefondet Luxor er blant dem som nå satser på Play Magnus, som uten problemer hentet inn 450 millioner (300 nye millioner pluss nedsalg på 150 millioner).

– Det er et norsk selskap, notert på Oslo Børs, som forandrer sjakkverdenen. Det er vi ganske stolte av, smiler Espen Agdestein.

