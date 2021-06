Oljeprisen stiger til sitt høyeste nivå siden våren 2019

Oljeprisen har klatret til sitt høyeste nivå på flere år, mens den globale etterspørselen vender tilbake. Det bidrar til å trekke Oslo Børs oppover mandag formiddag, der oljeselskapene stiger.

Denne uken er det duket for rentemøter i både Norge og USA. Vis mer byoutline Raftsjø, Axel Nilsson / NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hovedindeksen på Oslo Børs steg fra start mandag morgen, og er etter noen timer med handel opp 0,86 prosent.

Samme dag har nordsjøoljen blitt handlet for 73,51 dollar på det meste, og prisen dermed lagt seg på sitt høyeste nivå på flere år.

Sist gang oljeprisen var over dette nivået var den 26. april i 2019, ifølge en oversikt fra Infront. Den gang ble ett fat med nordsjøolje på det meste handlet for 74,4 dollar.

Oljeselskapene Equinor og Aker BP stiger med oljeprisen på Oslo Børs, og er i skrivende stund opp henholdsvis 1,22 og 2,09 prosent.

Tror prisen skal videre opp

Oljeanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB peker særlig på tre faktorer for å forklare bakgrunnen for oljeprisoppgangen:

Global oljeetterspørsel kommer tilbake

Oljekartellet Opec+ kutter i oljelagrene og holder markedet i underskudd

Skiferolje går fortsatt under radaren

– Sånn som prisen er nå, på 73 dollar, så forventer markedet et videre fall i lagrene. Det tror vi også. Vi er fortsatt positive til oljeprisen, den skal videre opp til 75 dollar i tredje kvartal, og kan til og med være oppe i 80-85 dollar tidvis, sier han.

Samtidig mener Schieldrop at USAs skiferprodusenter kan ødelegge for oppgangen.

– Vi vet at skifer kan ekspandere kraftig hvis de vil, man må ikke oppføre seg om om skifer er død. I dag får vi oppdatert rapport fra det amerikanske energidepartementet med hensyn til drilling og productivity - da får vi vite hvor mange brønner som ble ferdigstilt i mai.

Han forventer videre oppgang i ferdigstilte brønner i mai, men sier at selve skiferproduksjonen ikke bevegde seg samme måned.

– Så vi er i en ekspansjonsfase når det gjelder skiferolje i USA. Det kan true oljeprisen.

Les også Tror skiferprodusentene kan ødelegge oljefesten – igjen

Drar med seg Oslo Børs

Oljeprisoppgangen drar med seg Oslo Børs samme formiddag, sier aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets.

– Vi får litt hjelp av oljeprisen i dag, det trekker Børsen i en positiv retning. Ellers så er det ikke så mye nyheter å finne, ei heller selskapsrelaterte nyheter, sier han.

Utslagene på Oslo Børs og for oljeprisen følger nok en rekordkveld på Wall Street før helgen, og en blandet børsmorgen i Asia. De store europeiske børsene stiger samtidig mandag formiddag.

Internasjonale rentemøter

Denne uken er det duket for rentemøter både i USA og Norge, på henholdsvis onsdag og torsdag.

– Markedet ser frem til Fed-møtet denne uken som viktigste nye impuls, det blir interessant å se hva som kommer ut av det. Sannsynligvis blir det mest hint fra den amerikanske sentralbanken.

Forrige uke slapp amerikanske myndighetene inflasjonstall for mai, som viste en sterkere prisvekst enn ventet. Kjerneinflasjonen, som landet på 3,8 prosent, var godt over USAs sentralbanks mål, som normalt er på to prosent.

I kjølvannet av viruskrisen har imidlertid Fed åpnet for at inflasjonen kan være noe høyere i en overgangsperiode.

– Jeg tror Fed har et poeng i at den inflasjonen vi ser nå kan være forbipasserende ettersom det er faktorer relatert til gjenåpning som slår til nå. Det er mer interessant å se hvordan inflasjonen ser ut i tredje og fjerde kvartal. Når man pumper så mye penger inn i økonomien, når veksten allerede er sterk, så må man forvente noe inflasjon som også kan vare lengere, sier Harper.

– Den avgjørende faktoren blir hva som skjer med lønnsveksten fremover, og det har vi ikke noe oppdatert statistikk på enda som justerer for sammensetningseffekter, legger han til.

Les også Rentefasit i Norge og USA denne uken: – Støvet har ikke lagt seg

Oppgang for børsdebutant

Mandag børsdebuterer bioteknologiselskapet Lytix Biopharma på Euronext Growth. I forkant av noteringen satte selskapet emisjonskursen på 18 kroner per aksje.

Aksjen steg markant fra start, og var det meste omsatt for 21,5 kroner. Siden har oppgangen dempet seg, og aksjen omsettes i skrivende stund foe 18,98 kroner – en oppgang på 5,44 prosent.

Ellers er rederiet MPC Container Ships opp 4,33 prosent til kurs 20,7 i tidlig handel. Selskapet er det eneste rene containerrederiet notert på Oslo Børs, og har steget kraftig med høyere fraktpriser under pandemien. Hittil i år er aksjen opp 229 prosent.