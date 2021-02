Spetalen-kontrollerte Saga Pure selger seg helt ut i Element

Torsdag solgte selskapet seg helt ut av Element gjennom Saga Pure, men onsdag meldte han seg på i en emisjon med Tycoon Industrier.

STOREIER: Øystein Stray Spetalen er majoritetseier i Saga Pure. Vis mer byoutline Mattis Sandblad

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Øystein Stray Spetalen-dominerte Saga Pure selger seg helt ut av kryptoselskapet Element, fremkommer det i en melding torsdag.

Onsdag ble det kjent at han er en del av en rekke kjendisinvestorer som melder seg på i Elements oppkjøp av Distributed Ledger Technologies Ireland gjennom sitt andre selskap, Tycoon Industrier. I denne emisjonen har han blitt tildelt én million aksjer.

Før Saga Pure kvittet seg med aksjene var de den tredje største aksjonæren i Element.

Dersom man legger kursen før meldingen på 8,7 kroner aksjen til grunn, har Saga Pure solgt aksjer for mer enn 8,5 millioner kroner.

Like før nyheten ble kjent var aksjen opp 73 prosent, etter nyheten dempet oppgangen seg nær ti prosent, og aksjen er i skrivende stund opp 63 prosent til en kurs på 8,2 kroner.

Krypto-oppkjøp

Avtalen innebærer at Element utsteder 27 millioner vederlagsaksjer til en samlet verdi på 135 millioner kroner, i tillegg til tre millioner warranter med innløsningskurs på 12 kroner.

Element opplyser at det vil investere i og drive ytterligere bitcoin-utvinning og vil fortsette å utvikle porteføljen i investering i plattformer, protokoller og handelsplasser.

Som følge av oppkjøpet vil det også gjøres endringer i ledelsen, hvor blant annet dagens styreleder Thomas Christensen overtar som administrerende direktør i selskapet. Christensen er en av eierne i Distributed Ledger Technologies. Dagens toppsjef Geir Johansen vil forlate selskapet 1. mars.

Støttet håndbrekk-manøver

Det er ikke første gang Element har meldt om en stjernespekket emisjon. I desember varslet selskapet at de var i samtaler om å kjøpe minst 95 prosent av kryptoselskapet Harmonychains for å utvinne kryptovaluta. Da meldte Spetalen, Arne Blystad og Ketil Skorstad seg i emisjonen.

Element konkluderte med at det ville ta lenger tid enn ventet å kommersialisere krypto-chippen. De ga et nytt bud til Harmonychain som ikke ble akseptert, og aksjen falt tungt.

Den gang sa Spetalen til E24 at han stilte seg bak avgjørelsen og at han hadde tillit til at Element styret fant nye investeringer.

– Element-styret mente at risikoen var for stor. Det er en vurdering vi støtter, sa han den gang.

Les også Element skyter opp etter krypto-oppkjøp

Les også Spetalen støtter Elements krypto-bråbrems