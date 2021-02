Kraftig hopp i spekulasjon på oljeprisen: – Sjeldent at vi ser

Spekulanter vedder mer og mer penger på at oljeprisen skal fortsette å stige fremover.

STIGER: Oljeprisen har hentet seg kraftig inn etter coronaraset i fjor. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

De positive veddemålene på utviklingen i oljeprisen øker betydelig, og nå er det svært høy aktivitet i det finansielle oljemarkedet, ifølge tall fra de ulike markedsplassene.

– De spekulative posisjonene har steget over tid, og spesielt på WTI (amerikansk lettolje) er de høye i forhold til historiske nivåer. I brent (nordsjøolje) er det ikke like høyt historisk, men det er fortsatt på relativt høye nivåer, sier oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets, som henter inn tallene, til E24.

Helge André Martinsen i DNB Markets følger oljemarkedet tett som analytiker. Vis mer byoutline DNB Markets.

Tallene viser blant annet at i det nordsjøoljen har blitt bygd opp nettoposisjoner på 250 millioner fat siden slutten av oktober, ifølge Martinsen.

– Det er sjeldent at vi ser såpass rask oppbygging, sier oljeanalytikeren, men fremhever også at det kommer fra et lavt nivå.

– Ser at det ikke ble så galt

Utviklingen skjer samtidig som oljeprisen har tikket betydelig oppover siden årsskiftet.

Mandag ettermiddag ligger prisen for både nordsjøolje og amerikansk lettolje på over 60 dollar per fat.

Spekulantene har ikke høydeskrekk. Positive veddemål blir lagt på i stor stil, også de siste ukene, mens de negative kuttes.

– Shortposisjoner ble lagt på når man fikk en akselerering i smitten igjen, men de kuttes når man ser at det ikke ble så galt. Vi klarte å holde mobiliteten i befolkningen vanvittig mye høyere oppe, og derfor fikk vi aldri noe ordentlig fall i oljeetterspørselen igjen, forklarer DNB Markets-analytikeren.

Martinsen omtaler dette som en «nyttig lærdom for oljemarkedet».

– Det tok bort litt av de store nedsiderisikoene i markedet. Man så først at det var mulig at oljeetterspørselen kunne svekke seg vesentlig, men nå ser man at vi har lært å leve med corona på en annen måte enn fra april i fjor.

– En del av totalbildet

Oljeprisen støttes for øyeblikket også av faktorer som en kald vinter og det overraskende kuttet på en million ekstra fat per dag fra oljegiganten Saudi-Arabia på forrige Opec-møte.

– Her har også etterlevelsen holdt seg høy. De har ikke begynt å jukse, men holdt disiplinene knallhardt, understreker Martinsen.

Den spenstige utviklingen i veddemålene henger også sammen med ståa i finansmarkedet generelt.

– Det er en del av totalbildet, med høy risikovilje og aktivitet også i andre markeder, sier oljeanalytikeren.

– Må tenke seg godt om

Martinsen mener det nå blir sentralt å følge med på det kommende møtet for Opec og dets allierte land i mars.

Da coronakrisen traff oljemarkedet svarte de med å kutte produksjon med ti millioner fat om dagen, i et forsøk på å skape balanse i markedet. Fortsatt holder oljelandene produksjon borte fra markedet, men planen er å skru oljekranen gradvis opp igjen.

– Nå er de i en posisjon der de må tenke seg godt om. På 60 dollar fatet kan shale (amerikansk skiferolje) vokse bra. Det skjer ikke i morgen, men frem i tid så er det mulig. Opec+ sitter fortsatt med åtte millioner fat ledig produksjonskapasitet, så dersom oljeprisen stiger for mye og for raskt så vil de trigge vekst i shale. Det er både en hodepine og en hårfin balanse for Opec.

Martinsen mener det vil være en «uholdbar situasjon» for flere av Opec-medlemmene dersom produksjonen ikke tar seg opp fremover.

– Land som Russland, De forente arabiske emirater og Kasakhstan er nok nå ganske hissige på å få ut olje i markedet og ta tilbake markedsandeler. De vil ikke sitte i en situasjon der man har stimulert til skifervekst og så sitter igjen med svarteper selv.

– Og den frykten har ikke vært der før oljeprisen har kommet dit den er nå. Nå er det en reel sannsynlighet for at skiferaktiviteten kommer betydelig opp, sier oljeanalytikeren.

