Norwegian svidde av 1,57 mrd. på tre måneder: Starter vinteren med 3,40 mrd. på konto

Mandag ble det klart at Norwegian ikke får noe mer statlig hjelp. I selskapets ferske regnskaper kommer det frem at selskapet nå svir av sparepengene for hver dag som går.

Etter at Norwegian fylte opp kassen med statlig garanterte kriselån krympet den igjen kraftig utover sommeren og høsten.

Etter å ha avsluttet andre kvartal med 4,98 milliarder kroner i kontantbeholdning, forsvant 1,57 milliarder gjennom juli, august og september og selskapet endte kvartalet med 3,40 milliarder.

Det kommer frem i Norwegians ferske regnskap for tredje kvartal.

Dette betyr at selskapet har svidd av noe mer enn de 300 til 500 millioner kronene per måned som ble signalisert tidligere i år.

Regnskapet reflekterer ellers den krisen Norwegian og luftfarten befinner seg i.

Selskapet fraktet rundt en million passasjerer i tredje kvartal, en nedgang på 91 prosent fra samme periode i fjor. Kvartalet før var trafikken enda lavere, med et fall på 99 prosent mot tilsvarende periode i fjor.

Regnskapet viser også at inntektene falt fra 14,4 til 1,29 milliarder kroner mot samme periode i fjor. Inntektene endte likevel langt over andre kvartal da de var nede i 632,5 millioner

Driftsresultat før leasingkostnader (EBITDAR) gikk fra 4,66 til −1,26 milliarder mot samme periode i fjor. I andre kvartal endte det på −1,20 milliarder

Resultat før skatt gikk fra 2,20 milliarder til −980,5 millioner kroner mot samme periode i fjor. I andre kvartal endte det på −1,51 milliarder

Selskapets konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen skulle egentlig ha en kvartalspresentasjon tirsdag, men den ble avlyst mandag.

Det skjedde etter at selskapet fikk en dyster beskjed fra regjeringen: Søknaden om krisehjelp i milliardklassen avvises.

Frem til nå har ingen villet si hvor mye hjelp Norwegian faktisk ba om, men mandag kveld kunne E24 fortelle at selskapet skal ha bedt om mellom fire og fem milliarder kroner.

Norwegian-sjefen beskrev avslaget som å få «en knyttneve i magen» og nå jobber ledelsen febrilsk med å finne andre utveier for å redde Norwegian.

Dette skjedde mandag:

