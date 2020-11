Norwegian tærer på sparepengene: Svidde av 524 millioner i måneden

Mandag ble det klart at Norwegian ikke får fire til fem milliarder i statlig hjelp som de søkte om. I selskapets ferske regnskaper kommer det frem at selskapet nå svir av sparepengene for hver dag som går.

Finansdirektør Geir Karlsen (t.v.) og konsernsjef Jacob Schram møtte pressen mandag formiddag, rett etter at regjeringen hadde sagt nei til selskapets søknad om mer støtte.

Publisert: Oppdatert: 10. november 2020 07:54 , Publisert: 10. november 2020 07:01

Etter at Norwegian fylte opp kassen med tre milliarder i statlig garanterte kriselån krympet den igjen kraftig utover sommeren og høsten.

Det kommer frem i Norwegians ferske regnskap for tredje kvartal.

Etter å ha avsluttet andre kvartal med 4,98 milliarder kroner i kontantbeholdning, forsvant 1,57 milliarder gjennom juli, august og september og selskapet endte kvartalet med 3,40 milliarder.

Det er denne sparekontoen Norwegian har til disposisjon når de nå går inn i en krevende vinter. Selskapets ledelse jobber nå natt og dag med å jakte en ny finansieringsløsning.

Pengesummen som rant ut i tredje kvartal tilsvarer i gjennomsnitt 524 millioner i måneden eller 17,5 millioner per dag.

Det betyr at selskapet har svidd av noe mer enn de 300 til 500 millioner kronene per måned som ble estimert av ledelsen tidligere i år.

Regnskapet reflekterer ellers den krisen Norwegian og luftfarten befinner seg i.

Litt bedre enn andre kvartal

Selskapet fraktet rundt en million passasjerer i tredje kvartal, en nedgang på 91 prosent fra samme periode i fjor. Kvartalet før var trafikken enda lavere, med et fall på 99 prosent mot tilsvarende periode i fjor.

Regnskapet viser også at inntektene falt fra 14,4 til 1,29 milliarder kroner mot samme periode i fjor. Inntektene endte likevel langt over andre kvartal da de var nede i 632,5 millioner

Driftsresultat før leasingkostnader (EBITDAR) gikk fra 4,66 til −1,26 milliarder mot samme periode i fjor. I andre kvartal endte det på −1,20 milliarder

Resultat før skatt gikk fra 2,20 milliarder til −980,5 millioner kroner mot samme periode i fjor. I andre kvartal endte det på −1,51 milliarder

– Våre resultater for tredje kvartal viser tydelig at effektene av den globale covid-19-pandemien fortsetter å ramme vår drift og finansielle stilling hardt, sier konsernsjef Jacob Schram i en børsmelding.

– Endringer i reiseråd og ytterligere restriksjoner (...) har bidratt til redusert forbrukertillit og at visse ruter ikke lenger bærer seg. Det har ført til at vi raskt har tilpasset nettverket vårt, fortsetter han.

– En utfordrende situasjon

Selskapets konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen skulle egentlig ha en kvartalspresentasjon tirsdag, men den ble avlyst mandag.

Det skjedde etter at selskapet fikk en dyster beskjed fra regjeringen: Søknaden om mer krisehjelp i milliardklassen avvises.

Norwegian mottok i våres tre milliarder kroner i statsgaranterte lån etter at selskapet innfridde statens krav og fikk landet en omfattende redningspakke.

Norwegian-ledelsen har i sommer gjentatte ganger gjort det klart at selskapet ville trenge en ny finansieringspakke for å overleve.

Mandag kveld varslet Norwegian at de permitterer nye 1.600 ansatte og at 15 av de 21 flyene som er i luften settes på bakken.

Selskapet gikk inn i krisen med over 11.000 ansatte og 156 fly. Fremover vil det være rundt 600 ansatte og 6 fly i drift.

Frem til nå har ingen villet si hvor mye hjelp Norwegian faktisk ba om, men mandag kveld kunne E24 fortelle at selskapet skal ha bedt om mellom fire og fem milliarder kroner.

Norwegian-sjefen beskrev avslaget som å få «en knyttneve i magen» og nå jobber ledelsen febrilsk med å finne andre utveier for å redde Norwegian.

Konsernsjef Jacob Schram påpeker at selskapet jobber «utrettelig» for å sikre at man kommer ut at krisen som et sterkere selskap, og han takker kreditorer og aksjonærer for deres bidrag.

– Jeg er utrolig stolt over hvordan kollegaer i hele selskapet har løst de enorme utfordringene det er å kutte våre umiddelbare og langsiktige kostnader, rebalansere gjelden og kontinuerlig justere nettverket for å tilpasse oss endringene i etterspørsel, sier Schram.

Norwegian er ordknappe om regjeringens avslag mandag, men skriver blant annet at:

«Annonseringen, kombinert med nylig innførte strenge covid-19-tiltak, setter selskapet i en utfordrende situasjon. Selskapet vurderer for øyeblikket effektene av situasjonen med et mål om å sikre alle interesser».

