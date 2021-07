Norsk batteriselskap notert på NYSE: – Surrealistisk at vi har klart dette

NEW YORK (E24) Før bjellen ringte torsdag morgen, hadde Freyr Battery tilført en kapital på 850 millioner dollar. Nå handles selskapet på New York-børsen.

RINGER I BJELLA: Torsdag ble Freyr Battery notert for handel på Wall Street. Styreleder Torstein Sjøtveit (t.v.) og administrerende direktør Tom Einar Jensen fikk det ærefulle oppdraget å ringe i bjellen for fotografene. Vis mer byoutline Camilla Svennæs Bergland / E24

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Den røde løperen er rullet ut for Tom Einar Jensen som i dag tar første skritt inn i verdens pengesentrum.

Det norske selskapet Freyr har fått logoen sin hengt opp utenfor inngangspartiet til NYSE – og administrerende direktør har for anledningen kledd seg i sin fineste blådress.

– Når jeg så det store flagget med Freyr på ærverdige New York Stock Exchange så blir det virkelig, sa Jensen til E24 kort tid før han skulle ringe i åpningsbjellen på Wall Street torsdag.

Et halvt år etter noteringsplanene ble kjent er Freyr nå notert på NYSE. På veien har batteriselskapet slått seg sammen med spesialforetaket Alussa Energi Acquisition, og blitt tilført over syv milliarder kroner i frisk kapital.

Fasaden på New York Stock Exchange var torsdag pyntet med et enormt seil med Freyrs logo. Vis mer byoutline Camilla Svennæs Bergland

Vil ansette 1.500 før 2025

Allerede er selskapet i gang med byggingen av den første av totalt fem batterifabrikker i Mo i Rana. Neste år planlegges det at de første batteriene vil komme ut herfra.

Totalt vil selskapet investere rundt 20 milliarder kroner i helgelandsbyen.

– Når vi har disse fem fabrikkene oppe og står i Mo i Rana i 2025, er det 1.500 direkte arbeidsplasser. Så har man ringvirkningseffekter som er på tregangen av det, sier Jensen.

Han anslår at med familier og barn vil det totalt dreie seg om rundt 10.000 mennesker som flytter til Mo i Rana og området rundt.

– Dette vil transformere det samfunnet. Det vil skape masse skatteinntekter, mange fornuftige produkter som Norge kan eksportere og som gradvis kan erstatte vår olje- og gasslegacy.

Kort tid senere ringer Jensen og styreleder Torstein Dale Sjøtveit i børsbjellen, til stor jubel på handelsgulvet.

Gjennom tidene har mange internasjonale toppsjefer stått på balkongen over NYSEs handelsgulv for å åpne handelsdagen. Torsdag var det Freyrs tur. Vis mer byoutline Camilla Svennæs Bergland / E24

Wall Street-guru: – Enormt for ethvert selskap

– Hvordan føltes det å ringe i bjellen?

– Jeg er litt skjelven enda, ler Sjøtveit.

– Er det en guttedrøm?

– Nei, det var ikke en realistisk guttedrøm, så derfor var det ingen grunn til å drømme om dette.

– Da jeg var ung kjørte jeg i vanskelige alpinbakker. Jeg får samme følelsen her. Når du setter utfor og ikke er sikker på om du kommer ned hel, fordi det er mange svarte kulebakker. Den følelsen er det ikke så ofte jeg føler på, men det gjør jeg her, sier Sjøtveit.

En av dem som har sitt daglige virke der er Wall Street-guru Peter Tuchman. Denne formiddagen tar han seg tid til å delta i Freyrs noteringsfest.

– Symbolsk er det enormt for ethvert selskap å notere seg her, sier Tuchman til E24.

Wall Street-guru Peter Tuchman og Freyr Batterys styreleder Torstein Dale Sjøtveit møttes på handelsgulvet til New York Stock Exchange i forbindelse med batteriselskapets børsnotering torsdag. Vis mer byoutline Camilla Svennæs Bergland / E24

Vil ikke ha fancy konsepter

Styreleder Sjøtveit har sett frem til denne dagen lenge.

– Det er egentlig litt surrealistisk at vi har klart dette. Vi har hatt tro på at det skulle gå, men det er ikke over før det er over, og nå er det gjort, sier styrelederen til E24.

Han forteller om den enorme kapitalinnhentingen selskapet har gjort i «et marked som er veldig interessert i grønne aksjer».

– Det som blir spennende for oss nå er å differensiere oss fra alle de andre grønne aksjene, som kanskje ikke egentlig vil levere på det de har sagt, og vise at markedet at vi leverer.

– Hvordan har dere tenkt å gjøre det?

– Det er egentlig å bygge fabrikker når vi har sagt at vi skal bygge fabrikker. Å selge batterier når vi har sagt at vi skal begynne å selge batterier. Ikke ha veldig fancy konsepter med hvilke batterier vi skal produsere en eller annen gang i 2026 eller 2027. Vi har valgt en teknologi som virker, og som kommer til å gi resultater og gi batterier.

– Må levere på det vi har lovet

I forbindelse med arrangementet på handelsgulvet streamet Freyr seansen hjem til Norge. Underveis dukket både statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets Jonas Gahr-Støre opp i forhåndsinnspilte hilsener.

– Batterier vil være viktig. Ikke bare for den voksende elbilindustrien, men for energilagringssystemer og marine fartøy over hele verden, sa Solberg blant annet i sin hilsen.

Etter bjellen ringte satte handelen på Wall Street i gang. Handelen i Freyr-aksjen startet forholdsvis flatt, før den ved 20-tiden har falt rundt 2,5 prosent.

Freyr-sjef Tom Einar Jensen leder nå et børsnotert selskap, og må forholde seg til alle gjeldende regler.

– Nå blir vi målt minutt for minutt, time for time på hva vi gjør. Min jobb er å sørge for at vi leverer på det vi har lovet, sier Jensen.

– Så lenge vi gjør det kommer dette til å bli et lite stykke norsk industrihistorie.