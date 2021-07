Smedvig-familien selger datasenterselskapet Green Mountain for 7,6 milliarder kroner

Smedvig-selskapet Green Mountain er kjøpt av israelske The Azrieli group til 850 millioner dollar.

SELGER SELSKAP: Anna Margaret Smedvig styrer Smedvig-familiens formue på rundt 13 milliarder kroner fra London. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Ine Schwebs

Hanne Undem (Stavanger Aftenblad)

Det kommer frem av en pressemelding fra The Azrieli group mandag formiddag.

Direktør Odd Torland i Smedvig-konsernet bekrefter salget overfor E24/Stavanger Aftenblad.

– Det stemmer at selskapet er solgt til Azrieli group. Det ble inngått en avtale rett før helgen, sier Smedvig-topp Odd Torland.

Torland sier han ikke vil kommentere kjøpsummen.

Datasenteret Green Mountain ble etablert på Rennesøy nord for Stavanger i 2009, og Smedvig har tidligere omtalt at konsernet vurderer å selge Green Mountain for et milliardbeløp. Torland oppga den gangen at årsaken for salg er at selskapet har vokst kraftig i verdi de senere årene.

Skal fortsatt drives fra Norge

– Vi har bygget opp selskapet siden 2011, og følte tiden var inne for nye eiere. Store investeringer skal til, så vi har sett etter nyere eiere som kan ta selskapet videre, sier Torland.

– Selskapet fortsetter i Norge, og skal drives som før. Det blir ingen endring som sådan. Og det blir ingen endring for de ansatte, legger han til.

I fjor hadde Green Mountain AS driftsinntekter på 188,2 millioner kroner - opp fra 152 millioner kroner i 2019.

– Vi har hatt gode samtaler med de nye eierne. De ønsker å ta del i den veksten som skjer. De ønsker å ta del i den plattformen, for å utvikle datasenter videre, sier Torland.

Green Mountain AS Ble etablert i 2009, og har senere ekspandert i de gamle Nato-hallene på Hodne på Rennesøy. I tillegg har det blitt startet nye avdelinger på Rjukan og i Oslo. Over 90 prosent av aksjene i selskapet er eid av Smedvig Eiendom. Green Mountain har vært i sterk vekst med en firedobling av omsetningen de siste tre årene. Vis mer vg-expand-down

Green Mountain driver et stort anlegg for datalagring i Nato sine gamle fjellhaller i Hodnefjell på Rennesøy. Administrerende direktør Tor Kristian Gyland viste frem anlegget til E24 i 2019. Vis mer byoutline Carina Johansen

Daglig leder Tor Kristian Gyland i Green Mountain AS sier til E24 at han ikke vil kommentere saken utover Torlands opplysninger, men legger likevel til:

– Green Mountain består som et selskap og skal fortsette å utvikle seg. Vi har fått en ny, finansielt sterk eier som sikrer kapital for videre vekst i en bransje som også er i stor vekst.

Azrieli-styreleder: - En milepæl

I en pressemelding kaller styreleder Danna Azrieli i Azrieli-gruppen kjøpet av Green Mountain «en milepæl» som er et viktig steg når det kommer til å bygge internasjonale operasjoner i datasenter-sektoren. Det israelske selskapet kjøper 100 prosent av aksjene.

Oppkjøpet av Green Mountain er en del av Azrieli-gruppens vekststrategi hvor selskapet kjøper seg opp i datasentersektoren, står det videre i pressemeldingen.

Innenfor datasenter-sektoren er det norske og skandinaviske markedet i sterk vekst, noe som i pressemeldingen begrunnes med en kombinasjon av særegen tilgjengelighet av kraft, miljøvennlig kraftproduksjon og lave strømpriser.

Azrieli-gruppen er det femte største selskapet på Tel Aviv-børsen og har allerede kjøpt seg kraftig opp i den amerikanske datasenter-sektoren.

Det israelske eiendomsfirmaet er nå i ferd med å inngå «vesentlige investeringer» i Europa, kommer frem av pressemeldingen.